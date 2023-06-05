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الرياضي

أحمد عامر.. 28% من أهداف «النمور»

أحمد عامر.. 28% من أهداف «النمور»
6 يونيو 2023 00:54

فيصل النقبي (كلباء) 

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شكلت أهداف المهاجم الشاب أحمد عامر نسبة 28%‎ من أهداف «النمور» خلال دوري هذا الموسم، حيث سجل 9 أهداف من أصل 33 هدفاً هي مجموع أهداف الفريق هذا الموسم، ليتصدر عامر قائمة الهدافين رغم كونه لم يكن لاعباً أساسياً وبدأ على مقاعد البدلاء في أغلبية المباريات، لكن تألقه بالموسم المنقضي كان سبباً في اختياره لينضم إلى صفوف منتخبنا الوطني.
يذكر بأن أحمد عامر سجل 16 هدفاً في مشواره في مواسمه الستة مع «النمور» بواقع 9 أهداف هذا الموسم وهدفين في الموسم الماضي ومثلهما في الموسم الذي قبله وهدف في موسمه الثاني وهدف وحيد في موسمه الأول.

النمور
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