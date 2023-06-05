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«الشارقة للمرأة» تدشن ثانية مراحل «فتيات اليوم بطلات الغد»

«الشارقة للمرأة» تدشن ثانية مراحل «فتيات اليوم بطلات الغد»
5 يونيو 2023 20:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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دشنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ثانية مراحل «فتيات اليوم بطلات الغد»، أحد مخرجات مشروع الحاضنات الرياضية، بإقامة مهرجان في ثلاث رياضات الجودو والتايكواندو والقوس والسهم للمراحل السنية في الفئات من 8-12 عاماً في مركز الطفل بالقرائن، وهو المهرجان الأول بين منتسبات الحاضنات منذ انطلاقة المشروع في يوليو 2022، بالتكامل مع شركائنا في أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة من مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.
شارك في المهرجان، 85 لاعبة جودو، و40 لاعبة تايكوندو، و52 لاعبة قوس وسهم ما يمثل نجاحاً باهراً لمشروع الحاضنات، الذي يعد أحد أبرز بوابات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في بناء وصقل واكتشاف واستثمار اللاعبات الموهوبات، وفقاً لأحدث متطلبات البناء الرياضي الصحيح، وسعياً إلى صناعة قاعدة رصينة لدعم فرق المؤسسة في مختلف الألعاب الرياضية، لا سيما ذات البعد الأولمبي.
أشار سليم السعيدي، رئيس قسم التخطيط والمتابعة الفنية، مشرف مشروع الحاضنات في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى أن المهرجان يمثل أول تجمع رياضي تنافسي ضمن مشروع الحاضنات الرياضية، منوهاً إلى مشاركة عشرات اللاعبات تمثل فرق من مراكز دبا الحصن وكلباء والقرائن والرقة، في مختلف الأوزان والأعمار، مبدياً ارتياحه لمستوى التنافس بين اللاعبات، مشيدا بجهود الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، والمشرفات واللاعبات، مثنيا على حضور ممثلي الاتحادات، وعدد من المعنيين في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والخبراء في المجال الرياضي وأولياء أمور اللاعبات.
من جانبها، عبرت نورة حسن، مدربة فريق الجودو في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، عن فرحتها بإقامة المهرجان، مشيدة برؤية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في البناء الرياضي، مثنية على جهود الكوادر الفنية والإدارية، والمشرفات واللاعبات في العمل الجماعي الجاد من أجل صناعة فرق مميزة منذ الصغر في الألعاب الرياضية المختلفة، معبرة عن ارتياحها للمستوى الفني المميز لغالبية اللاعبات، مشيرة إلى أنها بدأت عملها مع اللاعبات منذ الصغر، مشددة على أن القادم سيكون أفضل بكثير.
كما أفادت شيخة الشامسي- مدير سجايا فتيات الشارقة، نفخر باستضافة بطولة «فتيات اليوم بطلات الغد»، كما يسرنا أن ندعم الفتيات في المجالات الرياضية كافة التي تساعد صقل مهاراتهن وإبرازها وتنمية مواهبهن لتمثيل أقرانهن، وتمثيل الدولة في كافة المحافل الرياضية محلياً ودولياً، كما أننا في مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نهدف دائماً إلى دعم الأطفال والشباب، وخلق جيل واعي وقيادي يساهم في تحقيق رؤية الشارقة وتطلعاتها الدائمة إلى تحقيق التميز في جميع المجالات. 

نادي الشارقة لرياضة المرأة
رياضة المرأة
رماية القوس والسهم
الجودو
التايكواندو
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