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الرياضي

الزيارة تفتح باب عودة ميسي إلى «الكامب نو»

الزيارة تفتح باب عودة ميسي إلى «الكامب نو»
5 يونيو 2023 17:48

أنور إبراهيم (القاهرة)
لم يعد افتراض عودة النجم الأسطورة ليونيل ميسي إلى ناديه السابق برشلونة، ضرباً من الخيال، إذ إن والده خورخي ميسي وهو وكيله في نفس الوقت، التقى اليوم مع خوان لابورتا رئيس البارسا في منزله، ليقطع بذلك خطوة كبيرة نحو عودة "البرغوث" إلى بيته ونادي عمره.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" النقاب عن أن الصحفي توني خوان مارتي الذي يعمل في الصحيفة، استطاع أن يرصد بكاميرا الفيديو التي يحملها، لحظة دخول والد ميسي إلى منزل لابورتا، وقالت الصحيفة إن اجتماعاً تم بين الرجلين، من أجل بحث عودة بطل كأس العالم المتوج بمونديال 2022، إلى "الكامب نو" حيث تواصل جماهيره الهتاف منذ أسابيع من أجل عودة نجمها المفضل مرة أخرى إلى كتالونيا. 

كما رصدت الصحيفة لحظة خروج خورخي من الاجتماع، حيث التف حوله الصحفيون، في محاولة لمعرفة أي معلومات جديدة بشأن عودة ميسي. وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إن لابورتا أفضى ببعض الكلمات للصحفيين ومراسلي شبكات التليفزيون الذين كانوا حاضرين حول المنزل، قائلاً: ليو يريد العودة إلى البارسا وأنا شخصياً أتمنى عودته، إنه أحد الخيارات، ولكن علينا أن نتحدث أيضاً في أمور كثيرة.
وتنتظر إدارة برشلونة تلقي الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني "الليجا" من أجل الموافقة على خطة التعاقدات التي أعدها الكتالوني لـ "الميركاتو الصيفي" القادم. 

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وكان لابورتا بدا عصبياً أمس أمام الجماهير خلال احتفالات فوز فريق الكرة النسائية بدوري الأبطال الأوروبي، عندما سأله أحد الصحفيين عن احتمالات عودة ميسي، إذ قال: صعبة للغاية وسوف ترون إلى أي مدى هذا الأمر صعب، مشدداً على أن العملية معقدة وصعبة، ولكنه أكد أنه يتمنى عودته اليوم قبل الغد .
وذكرت مصادر صحفية إسبانية مطلعة إن رابطة "الليجا" وافقت بالفعل على خطة برشلونة فيما يتعلق بتعاقدات الموسم الجديد، ما يعني أن ميسي بات قريباً جداً من العودة إلى نادي عمره.
وأشارت نفس المصادر إلى أن زوجة ميسي وأولاده يلعبون دوراً مؤثراً جداً في اتجاه عودته إلى المكان الذي يعشقونه منذ نعومة أظافرهم. 

يأتي هذا في الوقت الذي خفتت فيه حدة الأنباء القادمة من السعودية والمتعلقة بإمكانية توقيعه للهلال السعودي.

ميسي
برشلونة
خوان لابورتا
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