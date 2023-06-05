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الرياضي

«الشارقة البحري» أول نادٍ يستعين بالذكاء الاصطناعي

«الشارقة البحري» أول نادٍ يستعين بالذكاء الاصطناعي
5 يونيو 2023 19:00

الشارقة (الاتحاد)
أصبح نادي الشارقة للرياضات البحرية الآن أول نادٍ رياضي في الدولة يستعين بالذكاء الاصطناعي لطرح الأفكار والممارسات العالمية في مجال الاستدامة الرياضية، حيث تعاون النادي مع الذكاء الاصطناعي لإدراجه عضواً في اجتماع فريق التطوير الاستراتيجي بهدف تحليل النتائج وتوليد الأفكار وعرض أبرز الممارسات العالمية في المجال في خطوة رائدة تمثل نهجاً جديداً في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الرياضي.

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ترأس اجتماع فريق التطوير الاستراتيجي بالنادي كل من أﺣﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺤﺴﺎﻧﻲ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ، بحضور ﻋﻤﺎر أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ، وعدد من أعضاء الفريق، والذكاء الاصطناعي عضو جديد في الفريق.
ويعد هذا الإجراء جزءاً من جهود النادي الرامية لاستباق التغييرات والتحديات في القرن الحادي والعشرين وتوجيه الرياضة نحو أفضل ممارسات الاستدامة الذكاء الاصطناعي سيساعد النادي في تحليل البيانات والمعلومات الضخمة حول الممارسات الرياضية المستدامة في جميع أنحاء العالم وتقديم توصيات مبنية على البيانات لتحسين الأداء والاستدامة.
وسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالرياضات البحرية والتوصية بالاستراتيجيات والممارسات الجديدة هذا يشمل تحليل البيانات حول استهلاك الطاقة وإدارة النفايات والتأثير على البيئات المائية والفرص الاقتصادية المرتبطة بالرياضات البحرية.

نادي الشارقة للرياضات البحرية
السباقات البحرية
الذكاء الاصطناعي
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