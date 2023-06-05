الشارقة الرياضي يحتفى باليوم العالمي للجري

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي سباقًا للجري احتفاء باليوم العالمي للجري بشاطئ الحيرة بالشارقة بمشاركة 600 متسابق ومتسابقة من 34 جنسية ومن مختلف الفئات العمرية، لمسافة 6 كلم، وتم تكريم جميع المشاركين بالميداليات التذكارية.

حضر الفعالية التي بدأت وانتهت أمام منطقة المطاعم، أحمد السلمان رئيس قسم المبادرات والفعاليات المجتمعية بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية وبخيت سعيد القرص مدير مكتب رئيس المجلس.

وأثنت إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس على نجاح الفعالية، وتضافر الجهود بين المجلس والشركاء من مختلف الجهات والمؤسسات منوهة أن الاحتفاء باليوم العالمي للجري جاء لدعم ثقافة الرياضة كاسلوب حياة، ولتشجيع سكان الإمارة والمقيمين على ممارسة الجري بوصفه أسهل الرياضات وأفضلها لاستهلاك السعرات الحرارية ورفع معدلات اللياقة حفاظًا على الصحة العامة.