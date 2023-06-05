جابر تكسر نحس ربع النهائي في «رولان جاروس»

باريس (أ ف ب)

كسرت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالمياً نحس الدور ثمن النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، وبلغت ربع النهائي للمرّة الأولى في مسيرتها الاحترافية بتغلبها على الأميركية برناردا بيرا 6-3 و6-1.

واحتاجت جابر إلى 63 دقيقة لرد الاعتبار لخسارتها أمام بيرا في الدور الـ32 لدورة جوانزجو الصينية عام 2016، فحرمتها من الفوز بإرسالها في كامل محاولاتها الثماني في المباراة.

وكانت أفضل نتيجة لجابر الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، وخرجت من الدور الأول في 2019 والعام الماضي ومن الدور الثالث عام 2017.

وعانت جابر في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي، عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينج ميدوز وحققت أول ألقابها في دورات الألف في مدريد.

ودّعت من الدور الثاني في أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الإصابة، وخرجت من البعض الآخر في أدوار مبكرة.

حققت لقب دورة تشارلستون الأميركية وبلغت نصف نهائي دورة شتوتجارت، قبل أن تنسحب بسبب إصابة تعرضت لها خلال مباراتها ضد البولندية إيجا شفيونتيك، ما حرمها الدفاع عن لقبها في مدريد، قبل أن تعود في روما وتخرج من مباراتها الافتتاحية.

وتلتقي جابر في الدور المقبل مع البرازيلية بياتريز حداد مايا الرابعة عشرة في البطولة أو الإسبانية سارا سوريبيس تورو.

وكسرت جابر إرسال بيرا ثماني مرات في المباراة، بينها خمس في المجموعة الأولى، فيما خسرت إرسالها أربع مرات، بينها ثلاث مرات في الأولى. ومن أصل تسعة أشواط في المجموعة الأولى، كُسر إرسال اللاعبتين ثماني مرات!

وضربت جابر بقوة في بداية المباراة وكسرت إرسال بيرا في الشوطين الأول والثالث وتقدمت 3-0 في 10 دقائق، لكن بيرا ردّت التحية في الشوط الرابع بكسر إرسال التونسية مقلصة الفارق إلى 1-3.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الأشواط التالية، لكن جابر استعادت تقدمها بكسر إرسال الأميركية للمرة الثالثة في المجموعة وتقدمت 4-1، قبل أن تفعلها بيرا للمرة الثانية وتكسر إرسال التونسية وتقلص الفارق إلى 2-4.

وكسرت جابر إرسال الأميركية للمرة الرابعة في الشوط السابع وتقدمت 5-2، ثم خسرت إرسالها في الشوط التالي 3-5، قبل أن تحسمها في صالحها 6-3 في 34 دقيقة بعدما كسرت إرسال منافستها للمرة الخامسة.

واستهلت بيرا المجموعة الثانية بكسر إرسال جابر التي ردت التحية ثلاث مرات متتالية في طريقها لكسب ستة أشواط متتالية، وبالتالي أنهت المجموعة في صالحها 6-1 في 27 دقيقة.