ريال مدريد يضع خطة تعويض رحيل بنزيمة

مدريد(أ ف ب)

ينتظر ريال مدريد الإسباني صيفاً معقداً للعثور على مهاجم يحل بدلاً من الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، الذي أعلن رحيله عن الفريق الملكي، بعد رحلة زاخرة منذ 2009 أحرز خلالها جائزة الكرة الذهبية الموسم الماضي.

في غضون 48 ساعة، تخلى ريال مدريد عن بنزيمة، ماركو أسنسيو، البلجيكي إيدين هازارد والدومينيكاني ماريانو دياز. رحيل أربعة لاعبين هجوميين يفرض انطلاق ورشة حامية بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وإدارته.

رغم ذلك، يضمّ الفريق الملكي البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تحوّل من محط للانتقادات من قبل بنزيمة إلى شريك ذهبي له. دخل اللاعب الذي تعرّض لحملات عنصرية رهيبة في السنتين الأخيرتين، على خط المنافسة لإحراز جائزة الكرة الذهبية، بعد تسجيله 23 هدفاً و21 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

كما تضمّ تشكيلة الميرينجي" البرازيلي الآخر رودريجو الذي استهلّ الموسم بديلا، قبل أن يخترق تدريجاً التشكيل الأساسي، فحقق أرقاماً لافتة مع 19 هدفاً و11 تمريرة حاسمة.

أيضاً، خاض اليافع ألفارو رودريجيز "18 عاماً" دقائقه الأولى مع الفريق الأول، مظهراً لمحات مبشرة.

لكن في غضون يومين، سرّح "البيت الأبيض" 76 مليون يورو من رواتبه "إجمالي 9 ملايين لأسنسيو وماريانو، 28 لهازارد و30 لبنزيمة"، ما يعد بهجوم ناري في صيف الانتقالات.

وأعلن ريال مدريد عن تدعيم صفوفه خلال الموسم. المح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أن الظهير الأيسر فران جارسيا "23 عاماً"، ابن أكاديمية كاستيا والذي يحمل ألوان رايو فايكانو منذ 2021، سيعود إلى فريقه السابق صيفاً مقابل 5 ملايين يورو.

سيعود أيضاً لاعب الوسط الهجومي إبراهيم دياز "23 عاماً" ولاعب الوسط الدفاعي أنتونيو بلانكو "22 عاماً"، المعاران إلى ميلان الإيطالي وألافيس توالياً، دون ضمان بقائهما مع الفريق خلال الموسم المقبل.

لكن كل هذا لا يفيد المدرب المحنّك أنشيلوتي في خط الهجوم "رحل أربعة مهاجمين. لذا علينا البدء بالعمل، وسنقوم بذلك لكن دون ضغوط، فلدينا ما يكفي من الوقت للتعامل معه بهدوء"، بحسب ما كشف الإيطالي بعد التعادل الأخير مع أتلتيك بلباو في الدوري المحلي، الذي أحرز لقبه برشلونة للمرة الأولى منذ 2019.

تابع أنشيلوتي: "ما نبحث عنه، هو مهاجم يسجّل الأهداف، يمكنه التنسيق مع باقي اللاعبين... علماً أننا نملك لاعبَين شابَين في المقدمة بدءاً بلعب دور هام"، بالإشارة إلى فينيسيوس ورودريجو.

أسماء عديدة تدور على مرصد ريال. أعطى صانع اللعب الموهوب جود بيلينجهام "19 عاماً" موافقته لترك بروسيا دورتموند الألماني والاتجاه صوب ريال، بحسب الصحف الإسبانية. بيد أن الإنجليزي الدولي ليس مهاجماً.

في دور رأس الحربة، قد يصل المهاجم الفارع الطول خوسيلو "33 عاماً" معاراً من إسبانيول الهابط إلى الدرجة الثانية. لكن هالته بعيدة جداً عن بنزيمة.

بحسب وسائل الإعلام الرياضية، يستهدف ريال مدريد قائد منتخب إنجلترا هاري كين.

بعمر التاسعة والعشرين، يُعدّ هداف توتنهام اللاعب المثالي للحلول بدلاً من بنزيمة. ويتردّد أيضاً اسم الألماني كاي هافيرتس "23 عاماً"، المحترف مع تشيلسي الإنجليزي منذ 2020 والقادر على شغل مركز لاعب الوسط الهجومي والمهاجم.

وفي جعبة ريال مدريد مفاجأة واعدة، متمثلة بالبرازيلي إندريك "16 عاماً" الذي سينتقل من بالميراس إلى صفوفه بدءاً من صيف 2024.

معتاداً على إعلان صفقات خيالية، على غرار الأعوام الأولى من الألفية الثالثة، قد يخبّئ رئيس النادي المحنّك فلورنتينو بيريز مفاجأة في اللحظة الأخيرة، من خلال قدراته الاقتصادية الهائلة وحججه الرياضة المدعمة بـ14 لقباً قياسياً في دوري أبطال أوروبا.