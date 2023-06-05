أبرزهم مودريتش ودي ماريا.. الدوري السعودي يرصد 10 نجوم

الرياض (أ ف ب)

يتصدّر صانع اللعب الكرواتي لوكا مودريتش والحارس الفرنسي هوجو لوريس، قائمة من «أكثر من عشرة لاعبين» من نجوم الصفّ الأوّل تتفاوض معهم السعودية بهدف تأسيس «دوري تنافسي» يجذب أنظار العالم.

ويأتي ذلك في حين تتواجد وفود سعودية من ناديي الهلال والاتحاد بطل الدوري في باريس ومدريد، للتوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، بحسب مصادر وتقارير، للانضمام للبرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر منذ يناير الماضي، في المملكة الثرية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال مصدر في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل الحديث للإعلام، إنّ السلطات السعودية المختصة «على تواصل مع أكثر من عشرة لاعبين، العديد منهم لاعبون فازوا بكأس العالم أو دوري الأبطال الأوروبي، للانضمام للدوري السعودي الموسم المقبل».

وقال المصدر إنه بالإضافة لعرض قياسي للتوقيع مع ميسي «35 عاماً»، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، تتضمن قائمة المفاوضات الفرنسي كريم بنزيمة «35 عاماً»، الإسباني سيرخيو راموس «37»، الأرجنتيني أنخل دي ماريا «35»، الكرواتي لوكا مودريتش «37»، الفرنسيين هوجو لوريس (36) ونجولو كانتي «32»، البرازيلي روبرتو فيرمينو «31» والإسبانيين جوردي ألبا «34» وسيرجيو بوسكيتس «34».

وقال المصدر: «بالإضافة لتقديم عروض مجزية جداً، سيتواجه هؤلاء اللاعبون في دوري تنافسي قوي للغاية».

وأكّد مسؤول سعودي أنّ هناك مفاوضات بالفعل مع أكثر من لاعب من «نجوم الصف الأول».

وقال: «إنّ الهدف هو تأسيس دوري تنافسي وقوي ورفع مستوى الأندية السعودية»، وأكّد أنّ «الأمر كله مرتبط بمشروع كرة قدم».

وجميع اللاعبين على القائمة السعودية نجوم كبار في نهاية مسيرتهم.

وباستثناء لوريس، الحارس الفرنسي الحائز كأس العالم 2018، الذي يتبقى له عام في عقده مع توتنهام الإنجليزي، فكلهم تنتهي عقودهم بنهاية الشهر الجاري.

ويبدو أن المملكة التي تشهد انفتاحاً اجتماعياً واقتصادياً تحاول البناء على دوري قوي يجذب أنظار العالم، فيما ذكرت تقارير قبل أشهر أن السعودية ترغب بتقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لاستضافة نسخة 2030، لكن الترشح لم يصبح رسمياً بعد.

والأحد، أفادت قناة الإخبارية السعودية الرسمية بالفعل، أن نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، توصل إلى اتفاق مع الفرنسي بنزيمة في عقد يمتد لموسمين.

وجاء الإعلان السعودي بعد وقت قصير من إعلان ريال مدريد الإسباني أن قائده وهدّافه سيترك النادي بنهاية الموسم.

وكانت السعودية أذهلت العالم مطلع العام الجاري بالتوقيع مع البرتغالي رونالدو لصالح نادي النصر، في صفقة مدوية تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لمدة سنتين ونصف.

والشهر الماضي، رأى رونالدو «38 عاماً» أن الدوري السعودي لكرة القدم، «سيكون بين أفضل خمسة دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية».