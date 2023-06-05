20 لاعباً في «قائمة شباب الأهلي» لسوبر غرب آسيا للسلة



علي معالي (دبي)

أرسل نادي شباب الأهلي قائمته الرسمية المشاركة في دوري سوبر غرب آسيا، والتي تضم 20 لاعباً في البطولة التي تنطلق خلال الفترة من 9 حتى 17 من الشهر الجاري على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، بمشاركة 8 فرق تم تقسيمهم إلى مجموعتين، ووقع «الفرسان» ضمن المجموعة الثانية التي تضم أستانا الكازاخستاني والكويت الكويتي وجروجان الإيراني، فيما تضم المجموعة الأولى فرق الرياضي وبيروت (لبنان) والمنامة البحريني وتشيناي هيتس الهندي.

ويتواجد في قائمة شباب الأهلي الأجانب الخمسة التي استقر عليها النادي وهم: الأميركي براندون ستيفان تريشي ومواطنه الآخر دان أنطوني ميلر، والأوكراني أريتم بوستوفاى، والسنغالي أسان بوي، والسوري محمد عزمي حسن عبد النور، وبحسب اللائحة يحق تسجيل 5 لاعبين أجانب، على أن يتواجد منهم 3 لاعبين في الملعب، ويشارك في المباراة اثنان ويكون الثالث على مقاعد البدلاء.

وعاد إلى قائمة الفريق من اللاعبين المحليين خليفة خليل الذي تمت إعارته مؤخراً إلى الوصل، وكذلك تحسنت الحالة الصحية للثنائي قيس عمر ومحمد عبداللطيف وأصبحا على أهبة الاستعداد للتواجد في قائمة المباريات المقبلة خاصة قيس عمر، الذي دفع به المدرب زوران في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مؤخراً في الربع الرابع أمام فريق الشارقة.

كما تضم قائمة الأهلي العديد من عناصر الخبرة والشباب، ممثلةً في سعيد مبارك ومحمد مبارك وطلال سالم، إضافة إلى أحمد عبداللطيف وحامد عبداللطيف وأحمد خميس، والأخير هو أصغر لاعب في البطولة (17 عاماً).

ويبدأ يوم غد توافد الفرق المشاركة إلى أرض الدولة بوصول فريق الكويت الكويتي، على أن يصل يوم غد فرق المنامة وأستانا وجورجان والرياضي وبيروت.

وصرح الدكتور ماجد سلطان عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بشباب الأهلي، بأن كل الأمور داخل «قلعة الفرسان»، جاهزة لانطلاق الحدث واستضافة النسخة الأولى من كافة النواحي، سواء التنظيمية أو فريق النادي بعد إتمام كافة التعاقدات الخاصة بالبطولة، وقال: سنقدم بطولة نموذجية بعد الثقة الكبيرة التي منحها لنا الاتحادان الدولي والآسيوي في هذا الشأن من خلال إسناده لنا لهذه النسخة.

وأكد طلال مصبح المدرب المساعد أن عناصر الفريق بدأت تكتمل، قائلاً:عودة محمد عبداللطيف، ومن قبله قيس عمر للتدريبات إضافة مهمة لـ «الفرسان» في هذا التوقيت، حيث يقدم قيس مستويات رائعة تعتبر في بعض الأوقات أفضل من اللاعبين الأجانب، كما أن الخبرات المتواجدة بالفريق مع عناصر الشباب لديها القدرة على تقديم بطولة تليق باسم النادي، وكذلك تشريف الدولة في هذا المحفل القاري.