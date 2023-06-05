«الأبيض» الأولمبي يخوض مباريات «غرب آسيا» بملعب المدينة

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، التي يستضيفها الاتحاد العراقي لكرة القدم في الفترة من 12 إلى 20 يونيو الجاري عن الملاعب المستضيفة للمباريات، حيث تقرر أن يستضيف ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد مباريات المجموعة الأولى التي يلعب فيها منتخبنا مع منتخبي العراق والأردن.

ويفتتح منتخبنا مشواره في البطولة بمواجهة منتخب الأردن يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو، فيما يواجه منتخب العراق يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، وبحسب نظام البطولة يُقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، ثم يتأهل بطل كل مجموعة، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الإسباني دينس سيلفا على استكمال البرنامج التدريبي للأبيض في المعسكر الخارجي المقام حالياً في القاهرة، من خلال إقامة حصص تدريبية خلال الفترة المسائية في ملعب نادي بيراميدز تسبقها وحدات تدريبية في صالة الجيم التابعة لمقر إقامة البعثة في القاهرة، كما يحرص الجهاز الفني على عقد ورش عمل ومحاضرات نظرية خلال الفترة الصباحية تشمل تحليل أداء اللاعبين.

وتشهد الحصص التدريبية تنافساً شديداً بين حراس المرمى الثلاثي راكان المنهالي وحمد المقبالي وخالد توحيد بقيادة مدرب الحراس الوطني يوسف المنصوري، حيث يسعى كل حارس لإثبات وجوده وحجز مقعده في التشكيلة الأساسية لحماية عرين الأبيض في البطولة.

وقال مدرب حراس المنتخب يوسف المنصوري: إن المنافسة بين الحراس تصب في مصلحة المنتخب، خاصة في ظل المستوى المرتفع والمتميز الذي ظهر عليه الحراس في مسابقة دوري 21 سنة الموسم المنصرم واكتسابهم لعدد من الخبرات، من خلال تدريباتهم في أنديتهم مع حراس كبار بقيمة علي خصيف وعادل الحوسني، مشيراً إلى أن كل حارس من الحراس الثلاثة يمتلك مهارات عالية تُساعد على إنجاح الخطة التي سيعتمد عليها المدرب خلال المباريات.