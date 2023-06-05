«خدام» يتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول في القصر السعيد

تونس (الاتحاد)

واصلت سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة نجاحاتها المبهرة، وامتدت لتشمل أولى جولاتها العربية، ضمن أجندة سباقات النسخة الثلاثين لعام 2023 التي أقيمت في مضمار قصر السعيد الرملي بجمهورية تونس أمس، وسط كرنفال احتفالي معبر عن المكانة المرموقة للحدث ومسيرته الريادية.

وتمكن الجواد الليبي «خدام» من الحفاظ على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في تونس للعام الثاني على التوالي، بعد أن نجح في فرض سيطرته المطلقة على مجريات السباق منذ الانطلاقة وحتى النهاية، ليؤكد جدارته واستحقاقه بالظفر بلقب الكأس الغالية في محطتها التونسية التي أقيمت ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، وسط مشاركة 16 خيلا تمثل نخبة مرابط الخيل العربي في تونس، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

وينحدر البطل «خدام» من نسل «مقاتل الخالدية وبنت صور»، ويعود لإسطبلات أحمد السعيد وإشراف المدرب نزار الغابري وقيادة الفارس سليم فرشيشي، كما استطاع قطع مسافة السباق بزمن 2:22:00 دقيقة، وتفوق على لاس فيجاس المنحدر من نسل «باسق الخالدية وعكرمية» للمالك سيدني سعدية وإشراف المدرب صبري القاسمي وقيادة خالد هورشاني، فيما جاء ثالثاً ماسينيسا «تيدجام لوتواس ودريات البدر» للمالك بن عياد السالم وإشراف المدرب علي بنلافا وقيادة الفارس جريسي.

وتحظى سلسلة سباقات الحدث العالمي المرموق باهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي الأصيل ورفعة شأنه بكافة دول العالم.

وفي ختام السباق شهدت الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مراسم تتويج البطل وتقديم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس، وسط فرحة كبيرة بالانتصار المميز والظفر بالكأس الغالية التي تعد من أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم.

كما أقيم بالتزامن مع السباق حفل عشاء بمناسبة استضافة تونس للمحطة الثالثة للكأس الغالية، وتم خلاله تبادل الدروع التذكارية بين سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة والملاك والمربين للخيل العربي في تونس.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى الجمهورية التونسية: «سعداء بنجاحات المحطة الثالثة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في جمهورية تونس، ونتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ودعمه الكبير لسلسلة سباقات الكأس الغالية التي تعزز الدبلوماسية الناعمة بين دول العالم وتسهم في توطيد أواصر التعاون وروابط الصداقة مع تونس في عدة مجالات ومن بينها الجانب الرياضي والتراثي، مؤكدة أن مثل هذه المناسبات المهمة تجسد مكانة الدولة الريادية في العالم، وتمد جسور التقارب وتبادل الثقافات بين كافة دول العالم».

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «نتقدم الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم سباق المحطة التونسية التي أبهرت الجميع بحفاوة الاستقبال والترحيب الكبير من ملاك الخيل العربية، إلى جانب البرنامج الاحتفالي المصاحب للحدث، متقدماً بالتهنئة لأبطال الكأس الغالية».

وأضاف: «نفخر بنجاحات المحطة الثالثة التي حفلت بالحضور الجماهيري والمشاركة الكبيرة لملاك ومربي الخيل العربي في تونس، الأمر الذي يجسد رؤية سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بنهضة ورفعة الخيل العربي في كافة دول العالم، وما يشهده من منجزات تاريخية في ظل دعم سموه لمسيرته التي تعاصر حقبة ذهبية».

وتابع: «سباق تونس حقق الأهداف المرجوة في ميدان قصر السعيد وقدم صورة مميزة عن جودة الخيل العربية، مبيناً أن الاهتمام الكبير يدل على روابط الصداقة القوية والعلاقات الراسخة بين الإمارات وأشقائها في الوطن العربي وأصدقائها في كافة دول العالم».

أضاف: «تسعدنا النجاحات الجديدة والمبهرة التي يسجلها الحدث في كافة محطاته وسباقاته العالمية والعربية، وهو ما يؤكد السمعة المرموقة والثقة الدولية برسالة الإمارات السامية وأهدافها الطموحة لدعم مسيرة الخيل العربية لمراتب متقدمة، ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الوطني الأصيل».