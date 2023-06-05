الشهابي يتصدر المواطنين في «تصنيفية الدارتس»

رضا سليم (دبي)

أحرز أحمد الشهابي المركز الأول لفئة المواطنين ضمن البطولة التصنيفية الثالثة للدارتس التي نظمها اتحاد اللعبة في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وحل حمد الحوسني في المركز الثاني، فيما فازت مانده أطائي بلقب بطولة السيدات وجاءت نور الشاويش في المركز الثاني، وأحرز ألين أبيابي لقب بطولة الرجال لفئة اللاعبين الأجانب، وجاء جوفري أدومدومان في المركز الثاني.

وأسفرت بطولة الحبتور الأولى للزوجي التي أقيمت ضمن المنافسات منافسة قوية بين اللاعبين المشاركين، عن فوز الزوجي ألين أبيابي وفاطمة نصري بالمركز الأول، فيما حل الزوجي أليكس باريكاو وصقر السعدي في المركز الثاني.

وفي نهاية المنافسات التي أقيمت على مدار يومين، قام خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، في حضور سعيد الهاجري بطل الراليات السابق، وأقيمت البطولة طبقاً لقانون الاتحاد الدولي للعبة، حيث أقيمت مسابقة الزوجي بنظام 5 أشواط في الدور التمهيدي و7 أشواط في النهائيات، بينما فردي الرجال للمواطنين والمقيمين ضم 7 أشواط في الدور التمهيدي، و9 أشواط في الدور والنهائي.

أكد خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد أن البطولة كشفت عن مستويات فنية عالية في مختلف الفئات، مشيداً بالعدد الكبير الذي بات يحرص على المشاركة والمنافسة في مختلف البطولات التي ينظمها الاتحاد.

وأضاف: «نسعى لأن تكون بطولات الاتحاد بمستوى فني كبير يليق باسم اللعبة التي أصبحت تتطور وتنتشر بين جميع فئات المجتمع، وهو ما يحفزنا لمواصلة العمل وتنظيم البطولات التي تكشف عن مواهب جديدة، وهو ما يظهر بين أول بطولة تم تنظيمها والبطولة الأخيرة، وسنواصل تنظيم البطولات التصنيفية طبقاً لروزنامة الموسم بالاتحاد».