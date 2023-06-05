الصين تستضيف المهرجان الدولي لجمال الخيول العربية



أبوظبي (وام)

تنظم الجمعية الصينية للخيول العربية مهرجان الصين الدولي لجمال الخيول العربية بمدينة شين انج عاصمة مقاطعة لياونينج سبتمبر المقبل، ضمن خطتها لنشر رياضة الفروسية والاهتمام بالخيول في المدن الصينية المختلفة، ويشهد الحدث مشاركة نحو 80 خيلاً من مراكز الفروسية المختلفة في الصين، بالإضافة إلى ملاك الخيول، والجمعيات المهتمة برياضة الفروسية.

وأكد ران إيريك شو، نائب الأمين العام للجمعية الصينية للخيول العربية، منظم مهرجان الصين الدولي للخيل العربية وبطولة الصين الوطنية للخيول العربية 2023، أنهم يتطلعون لمشاركة الإمارات في المهرجان، والاستفادة من خبراتها الكبيرة في رياضة الفروسية. وأوضح أنهم يتوقعون تواجد نحو 10 آلاف من عشاق هذه الرياضة والزوار في المهرجان، ضمن الخطة المقررة لتعزيز الاهتمام بمهرجانات الخيول وتنظيم المسابقات، وتطوير الكوادر، مع الأخذ بالاعتبار الاستفادة من تجربة دولة الإمارات العالمية في هذا الجانب. وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وقال شو إن دولة الإمارات لديها خبرة عالمية كبيرة في الخيول العربية، لأنها من بين القوى البارزة في هذا المجال على مستوى العالم، إذ إنها تتمتع بتنظيم سباقات الخيل العربية ذات القيمة المالية عالية الجوائز في سباقات السرعة، وأيضاً مسابقات جمال الخيول العربية.

وأضاف شو: «نتطلع إلى التعاون المثمر مع دولة الإمارات في هذا الجانب، والعمل معاً لتطوير المهرجانات والفعاليات الخاصة بالخيول في الصين، وحضرنا إلى الإمارات وناقشنا هذه الأمور مع جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة».