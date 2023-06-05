«أبوظبي للزوارق» يحلق بلقب «بافيا فينيسيا الكلاسيكي» في إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق أبوظبي للزوارق السريعة للفورمولا1 لقباً جديداً في عالم الرياضات البحرية، بعد أن حصد زورق الفريق المركز الأول ولقب النسخة السبعين من سباق بافيا - فينيسيا الكلاسيكي للزوارق السريعة في مياه إيطاليا، وهو السباق العريق الذي يمتد من مدينة بافيا وصولاً إلى خطة النهاية في مدينة البندقية الشهيرة. وحصد زورق أبوظبي بقيادة مدرب الفريق جيدو كابليني المركز الأول ولقب السباق في فئة الفورمولا1، بتفوقه على نهر بو الذي احتضن التحدي واستمر في القيادة طوال مسافة السباق حتى الوصول إلى خط النهاية في مدينة البندقية، منهياً مغامرة استمرت مسافة 225 كيلو متراً وبمشاركة 110 زوارق ودراجة في فئات السباق المختلفة. ونجح كابليني في حصد أكثر من لقب وكأس في هذا السباق، وهي كأس المركز الأول في المجموع العام للسباق، والمركز الأول عن فئة الفورمولا1، والمركز الأول كأسرع زورق بين نقطتين خلال المسافة الإجمالية للسباق. ويعد هذا السباق أيقونة السباقات البحرية الإيطالية، حيث انطلق منذ عام 1952 ليستمر وبشكل سنوي على النهر العريق كأحد السباقات العريقة تاريخياً، على امتداد 6 مدن إيطالية تبدأ من ميناء مدينة بافيا في الشمال الإيطالي وتكمل رحلتها على النهر المتعرج وصولاً في النهاية إلى مدينة البندقية ختام السباق الكلاسيكي. وحقق جيدو كابليني طموحه بالفوز بهذا اللقب هذا السباق، الذي ظل يمثل حلماً بالنسبة له طوال مسيرته المهنية كمتسابق ومدرب، رغم أنه حقق لقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 عشر مرات قبل اعتزاله المشاركة والتفرغ لاحقاً لتدريب كوادر فريق أبوظبي، الذي حصد معه الألقاب والمراكز الأول في بطولات عديدة في منافسات الفورمولا1 والفورمولا2 والسباقات الأوروبية، ليتوج الإنجازات الرياضية المختلفة لفريق أبوظبي بتحقيق لقب السباق الإيطالي الكلاسيكي للمرة الأولى. والجدير بالذكر أن فئات عديدة شاركت في المنافسة أبرزها فئة الفورمولا1 وفئة الكات مران والدراجات المائية، وتبرز فئة الفورمولا1 باعتبارها أقوى فئات السباق، كما شملت المشاركة 110 زوارق ودراجة، انتشرت وبشكل مثير على صفحة مياه النهر طوال المسافة المحددة للتحدي. من جهته رفع سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التهنئة بالفوز إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، كما وجه الإشادة بفوز كابليني وما حققه من إنجاز مستحق لفريق أبوظبي من خلال منافسات السباق الكلاسيكي والظفر بالمركز الأول، وأكد سالم الرميثي أن خطة المشاركة في السباق قد بدأت منذ أشهر في ورشة الفريق الخاصة في إيطاليا، بإعداد الزورق وتجهيزه بشكل يلائم هذا السباق، وقال: سبق وأن شاركنا في موسم 2021 في نفس المسابقة، وخرج الزورق من التحدي، ولكن هذه المرة تم التجهيز والإعداد بشكل أكثر مثالية، واستغرق إعداد الزورق أشهر، وأضاف الرميثي: مع إعدادات هذا الزورق كانت التوقعات أن يصل إلى سرعات عالية هي 240 كم في الساعة، وبالفعل تمكن كابليني من تحقيق المهمة وإنهاء السباق في المركز الأول، وكانت السرعة الأعلى التي وصل إليها هي 212 خلال بعض فترات السباق. وثمن سالم الرميثي هذا الإنجاز بحكم أنه الأطول على مستوى العالم لهذه الفئة، مؤكداً أنها بداية تحقيق إنجازات وتفوق لفريق أبوظبي للزوارق السريعة في مشاركاته لهذا الصيف، والتي ستمتد إلى أقوى البطولات في فئات الفورمولا1 والفورمولا2 والدراجات المائية أيضاً.