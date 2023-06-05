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الرياضي

هيت يعادل ناجتس في نهائي السلة الأميركي

هيت يعادل ناجتس في نهائي السلة الأميركي
5 يونيو 2023 11:41

لوس أنجلوس (رويترز)

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«ناجتس» يضرب ميامي هيت في نهائي «السلة الأميركي»

سجل جيب فينسنت 23 نقطة ليساعد ميامي هيت في الفوز على مضيفه دنفر ناجتس 111-108، ليتعادلا 1-1 في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
وأحرز بام أديبايو 21 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وأضاف جيمي باتلر 21 نقطة وتسع تمريرات حاسمة لميامي، الذي يستضيف المباراة الثالثة يوم الأربعاء.
وسيحسم اللقب الفريق الأفضل في سبع مباريات.
وتفوق هيت 36-25 في الربع الرابع في طريقه لتعويض الخسارة الأولى.
وتألق نيكولا يوكيتش كالعادة من ناجتس وسجل 41 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، مقابل 18 نقطة لجمال موراي وعشر تمريرات حاسمة، لكن الرمية الثلاثية لموراي قبل 1.9 ثانية من النهاية باءت بالفشل.
وتقدم دنفر 57-51 بين الشوطين و83-75 بعد ثلاثة أشواط، قبل أن ينتفض ميامي الذي تفوق 32-12 في أول ثماني دقائق بالربع الرابع. 

ميامي هيت
فريق دنفر ناجتس
دوري السلة الأميركي للمحترفين
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