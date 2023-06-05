هيت يعادل ناجتس في نهائي السلة الأميركي

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل جيب فينسنت 23 نقطة ليساعد ميامي هيت في الفوز على مضيفه دنفر ناجتس 111-108، ليتعادلا 1-1 في سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وأحرز بام أديبايو 21 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة، وأضاف جيمي باتلر 21 نقطة وتسع تمريرات حاسمة لميامي، الذي يستضيف المباراة الثالثة يوم الأربعاء.

وسيحسم اللقب الفريق الأفضل في سبع مباريات.

وتفوق هيت 36-25 في الربع الرابع في طريقه لتعويض الخسارة الأولى.

وتألق نيكولا يوكيتش كالعادة من ناجتس وسجل 41 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، مقابل 18 نقطة لجمال موراي وعشر تمريرات حاسمة، لكن الرمية الثلاثية لموراي قبل 1.9 ثانية من النهاية باءت بالفشل.

وتقدم دنفر 57-51 بين الشوطين و83-75 بعد ثلاثة أشواط، قبل أن ينتفض ميامي الذي تفوق 32-12 في أول ثماني دقائق بالربع الرابع.