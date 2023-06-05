الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديوكوفيتش وألكاراز يقتربان من الصدام الناري

ديوكوفيتش وألكاراز يقتربان من الصدام الناري
5 يونيو 2023 11:38

باريس (رويترز)
اقترب نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز من صدام بينهما، في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد انتصار الثنائي أمس الأحد، بينما واصلت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء الغياب عن مؤتمرات صحفية، بعد أن طلب منها التعليق على الحرب على أوكرانيا في وقت سابق بالبطولة.
وسحق ديوكوفيتش، الذي يطارد لقبه 23 بالبطولات الأربع الكبرى ليتجاوز البطل الإسباني رافائيل نادال الغائب للإصابة، منافسه خوان بابلو فارياس من بيرو 6-3 و6-2 و6-2 ليتأهل لدور الثمانية.
ووصل ديوكوفيتش الفائز بلقبين في باريس، إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للمرة 17 وهو رقم قياسي، متقدما بمرة واحدة على نادال.
وقال ديوكوفيتش البالغ عمره 36 عاماً: «أنا فخور بكل الأرقام القياسية، لكن هذا يعني أيضاً أنني لم أعد شاباً بعد الآن.
»لقد كان أفضل مستوى لعبته هنا، لذا أنا راض جداً".
وشق كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً وفي البطولة، وهو إسباني آخر يطمح للسير على خطى نادال الفائز باللقب 14 مرة، طريقه إلى دور الثمانية بفوزه المذهل 6-3 و6-2 و6-2 على الإيطالي لورينتسو موسيتي.

 

أخبار ذات صلة
زفيريف إلى دور الثمانية في «رولان جاروس»
جابر تكسر نحس ربع النهائي في «رولان جاروس»
ديوكوفيتش
كارلوس ألكاراز
رولان جاروس
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
الرياضي
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
اليوم 12:30
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
الاقتصادي
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
اليوم 12:30
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
الرياضي
«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©