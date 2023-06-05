ديوكوفيتش وألكاراز يقتربان من الصدام الناري

باريس (رويترز)

اقترب نوفاك ديوكوفيتش وكارلوس ألكاراز من صدام بينهما، في الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد انتصار الثنائي أمس الأحد، بينما واصلت أرينا سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء الغياب عن مؤتمرات صحفية، بعد أن طلب منها التعليق على الحرب على أوكرانيا في وقت سابق بالبطولة.

وسحق ديوكوفيتش، الذي يطارد لقبه 23 بالبطولات الأربع الكبرى ليتجاوز البطل الإسباني رافائيل نادال الغائب للإصابة، منافسه خوان بابلو فارياس من بيرو 6-3 و6-2 و6-2 ليتأهل لدور الثمانية.

ووصل ديوكوفيتش الفائز بلقبين في باريس، إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للمرة 17 وهو رقم قياسي، متقدما بمرة واحدة على نادال.

وقال ديوكوفيتش البالغ عمره 36 عاماً: «أنا فخور بكل الأرقام القياسية، لكن هذا يعني أيضاً أنني لم أعد شاباً بعد الآن.

»لقد كان أفضل مستوى لعبته هنا، لذا أنا راض جداً".

وشق كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً وفي البطولة، وهو إسباني آخر يطمح للسير على خطى نادال الفائز باللقب 14 مرة، طريقه إلى دور الثمانية بفوزه المذهل 6-3 و6-2 و6-2 على الإيطالي لورينتسو موسيتي.