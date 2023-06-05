إبراهيموفيتش يودع الملاعب مشجعاً

لندن (د ب أ)

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ختام مسيرته مع كرة القدم واعتزال اللعبة، وفي عمر ناهز 41 عاماً. وجاء ذلك مساء أمس الأحد على ملعب سان سيرو، عقب نهاية المباراة الأخيرة لناديه ميلانو في موسم الدوري الإيطالي.

وقال السويدي الدولي إبراهيموفيتش: «لدي ذكريات والمشاعر كثيرة هنا.. في المرة الأولى التي حضرت فيها إلى هنا، منحتوني السعادة، وفي المرة الثانية، الحب. سأكون أحد مشجعي ميلان طيلة حياتي».

وأضاف: «حان الوقت لأقول لكرة القدم وداعاً، وليس لكم.» وظهر التأثر العاطفي على إبراهيموفيتش أثناء مغادرته الملعب، حيث تغنى مشجعو ميلان باسمه، ثم أقام له زملاؤه في الفريق ممراً شرفياً إلى خارج الملعب. وكان مهاجم مانشستر يونايتد السابق قضى معظم الموسم المنصرم على مقاعد البدلاء جراء الإصابة، ولم يشارك سوى في أربع مباريات فقط مع ميلان، وقد سجل مرة واحدة، في المباراة التي هزم فيها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام أودينيزي في مارس الماضي، وكان تم الإعلان بالفعل عن رحيله عن ميلان.

وجدد إبراهيموفيتش عقده مع ميلان في يوليو 2022 لمدة عام آخر رغم أنه كان يواجه احتمال الخضوع لعملية إعادة تأهيل طبية طويلة بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

وكان إبراهيموفيتش، صاحب أكبر رصيد من الأهداف في تاريخ منتخب السويد، بواقع 62 هدفاً في 122 مباراة، واعتزل اللعب مع الفريق بعد بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2016»، ولكنه عاد في 2021 أملاً في وصول السويد لكأس العالم 2022، ولكن هذه المساعي باءت بالفشل.