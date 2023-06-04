الإثنين 5 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الليجا» تكشف عن الشعار والاستراتيجية الجديدة من الإمارات

«الليجا» تكشف عن الشعار والاستراتيجية الجديدة من الإمارات
5 يونيو 2023 00:59

مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، أمس، النقاب عن هويتها الجديدة، والتي تشمل علامتها التجارية الجديدة كلياً وموقعها الاستراتيجي تحت شعار «قوة كرة القدم لدينا»، والتي تنطلق بداية من الموسم المقبل 2023-2024، وذلك مع سعيها المستمر للتطوير وإلهام المجتمع وإحداث تأثير إيجابي عليه. وجاء إطلاق الرابطة لعلامتها التجارية واستراتيجيتها الجديدة، في دبي، ضمن مدن رئيسية حول العالم اختارتها لإطلاق هذه العلامة، حيث تتخذ الرابطة من دبي مقراً لمكتبها الإقليمي، وذلك في لقاء عقدته بشكل حصري مع عدد من وسائل الإعلام في الدولة. وفي هذا الإطار، تغيرت لاليجا باللغة الإنجليزية من LaLiga لتصبح تكتب «LALIGA» ككلمة واحدة بأحرف كبيرة، يتم تمثيل شعار العلامة التجارية الجديد بالأحرف الأولى «LL». يرتبط اختيار الشعار بلحظتين رئيسيتين داخل الملعب وخارجه، تمثلان شغف كرة القدم: احتفالات اللاعبين عندما يسجلون هدفاً ويركعون لتشكيل ما يشبه الحرف «L» مع صورة ظلية لأجسادهم، والمشجعون الذي يشكلون حرف «L» بأذرعهم عند الاحتفال بأهداف فرقهم أو تفوقها.
اللون الجديد للاليجا هو اللون المرجاني، والذي يرمز إلى فخر وشغف وطاقة وحماس كرة القدم.
سيرتدي الشعار الجديد الـ42 نادياً في دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني على أطقمهم، كما سيكون التغيير في الملاعب، البث التلفزيوني، المساحات الرقمية وفي جميع التجارب التي تنتج ما يتجاوز المنافسة.

الإمارات
الليجا
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
حاكم الشارقة خلال افتتاح المؤتمر بحضور سارة مسلم (وام)
الإمارات
حاكم الشارقة: تعزيز التعاون لدعم الأطفال
اليوم 01:02
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
الإمارات
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
اليوم 01:02
مشاركون في الورشة (من المصدر)
الإمارات
«التغير المناخي»: تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
اليوم 01:02
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة
الإمارات
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©