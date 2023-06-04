«الليجا» تكشف عن الشعار والاستراتيجية الجديدة من الإمارات

مراد المصري (دبي)

كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا»، أمس، النقاب عن هويتها الجديدة، والتي تشمل علامتها التجارية الجديدة كلياً وموقعها الاستراتيجي تحت شعار «قوة كرة القدم لدينا»، والتي تنطلق بداية من الموسم المقبل 2023-2024، وذلك مع سعيها المستمر للتطوير وإلهام المجتمع وإحداث تأثير إيجابي عليه. وجاء إطلاق الرابطة لعلامتها التجارية واستراتيجيتها الجديدة، في دبي، ضمن مدن رئيسية حول العالم اختارتها لإطلاق هذه العلامة، حيث تتخذ الرابطة من دبي مقراً لمكتبها الإقليمي، وذلك في لقاء عقدته بشكل حصري مع عدد من وسائل الإعلام في الدولة. وفي هذا الإطار، تغيرت لاليجا باللغة الإنجليزية من LaLiga لتصبح تكتب «LALIGA» ككلمة واحدة بأحرف كبيرة، يتم تمثيل شعار العلامة التجارية الجديد بالأحرف الأولى «LL». يرتبط اختيار الشعار بلحظتين رئيسيتين داخل الملعب وخارجه، تمثلان شغف كرة القدم: احتفالات اللاعبين عندما يسجلون هدفاً ويركعون لتشكيل ما يشبه الحرف «L» مع صورة ظلية لأجسادهم، والمشجعون الذي يشكلون حرف «L» بأذرعهم عند الاحتفال بأهداف فرقهم أو تفوقها.

اللون الجديد للاليجا هو اللون المرجاني، والذي يرمز إلى فخر وشغف وطاقة وحماس كرة القدم.

سيرتدي الشعار الجديد الـ42 نادياً في دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني على أطقمهم، كما سيكون التغيير في الملاعب، البث التلفزيوني، المساحات الرقمية وفي جميع التجارب التي تنتج ما يتجاوز المنافسة.