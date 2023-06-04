العين وبني ياس والوحدة أبطال كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو

دبي (الاتحاد)

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الأندية الفائزة في منافسات بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، التي أُقيمت على مدار يومين في نادي شباب الأهلي، وشهدت نزالات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً. وجرت مراسم تتويج الفائزين باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، واللواء طلال أحمد الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية. ونجح نادي العين في تحقيق إنجاز رائع ضمن منافسات البطولة، حيث حقق لاعبوه اللقب في فئة الناشئين (تحت 16 عاماً)، متفوقاً على الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الوصيف، ونادي الجزيرة الذي حلّ ثالثاً، وأحرز العين أيضاً اللقب في فئة الأشبال (تحت 14 عاماً)، متفوقاً على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الذي حلّ وصيفاً، وبني ياس في المركز الثالث.

ونجح نادي بني ياس في تحقيق لقب فئة الشباب (تحت 18 عاماً)، متفوقاً على العين والوحدة، ونجح أبطال نادي الوحدة في تحقيق لقب فئة الكبار، بالتفوق على ناديي بني ياس والعين اللذين حلّا في المركز الثاني والثالث توالياً.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو: «تواصل بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة تطورها عاماً بعد عام، وتعتبر النسخة الحالية أنجح النسخ على الإطلاق، خصوصاً مع انضمام فئة الأشبال تحت 14 عاماً إلى المنافسات، وتقديمها لأداء بطولي يبشرنا بجيل واعد من الأبطال، يمضي بثبات لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة على ساحة الجو جيتسو العالمية».

وتابع الظاهري: «تواكب إضافة فئة الأشبال لمنافسات البطولة رؤية الاتحاد وخططه في استكشاف المواهب وتسليط الضوء عليها في المراحل السنية المبكرة».

وأضاف: «تعتبر مثل هذه البطولات القاعدة الراسخة التي ينطلق منها أبناء الدولة نحو العالمية، ويعززون فرصهم في الالتحاق بالمنتخب الوطني والمنافسة على أعلى المستويات، ونحن على يقين بأننا سنحصد ثمار هذا الاستثمار في الأجيال الناشئة في الأعوام القليلة القادمة». وتقدّم الظاهري بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل للرياضة والرياضيين، وإلى نادي شباب الأهلي دبي على حسن استضافة البطولة وظهورها بهذا المظهر المشرّف، مؤكداً أن الأندية والأكاديميات يمثلون جزءاً لا يتجزأ من منظومة نجاح رياضة الجو جيتسو في الدولة.

وأشاد الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بالتنظيم الرائع لهذه البطولة التي تمثل مناسبة غالية لكل الرياضيين، مثمناً جهود اتحاد الجو جيتسو وكل المساهمين في إنجاح الحدث، مشيداً بأداء اللاعبين المميز في الفئات المختلفة، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين هم مستقبل جو جيتسو الإمارات.

وأضاف: «نولي في نادي شباب الأهلي اهتماماً كبيراً لرياضة الجو جيتسو، ونركز على البناء من القاعدة، وحالياً لدينا فريق مميز رغم عدم تأهلنا للنهائيات ولكني أستطيع القول بأننا سنكون ضمن الأربعة أندية المتصدرة في جو جيتسو الإمارات في المستقبل القريب».

وقال أحمد سلطان النعيمي المدير التنفيذي لشركة نادي العين للألعاب الرياضية: «سعداء بالفوز بلقب فئة الأشبال تحت 14 عاماً في تكرار لمشهد الفوز باللقب عن ذات الفئة في بطولة كأس رئيس الدولة في أبريل الماضي، ولعلّ نجاح نجوم نادي العين في تحقيق لقب الناشئين تحت 16 عاماً اليوم أيضاً يعكس خطط وبرامج النادي الناجحة في الاستثمار في المراحل السنية المبكرة، والتأسيس لعهد جديد من الإنجازات».

وأضاف النعيمي: «نهدي هذا الإنجاز الثمين لرئاسة النادي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية، واللاعبين والجهاز الفني وكل من كانت له مساهمة في إضافة لقب هذه الكأس الغالية إلى خزائن النادي».

وقال حمدان عبدالله الحساني لاعب نادي العين والحائز ذهبية تحت 14 عاماً وزن 55 كجم: «سعادتي كبيرة وشعوري يفوق الوصف لتحقيق الميدالية الذهبية ومساعدة فريقي على الظفر باللقب».

وأضاف: «تدربنا كثيراً مع المدربين وأكّدوا لنا أنه بإمكاننا الفوز إذا تسلحنا بالتركيز ونفذنا التوجيهات، وهذا ما حدث بالفعل على الرغم من قوة المنافسات. أشكر الجهاز الفني لنادي العين وجميع زملائي في الفريق والجماهير التي وقفت خلفنا لتحقيق هذا الإنجاز».

وقال عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة نادي بني ياس للألعاب الرياضية: «مشاركة مهمة لفريق بني ياس في بطولة عزيزة على قلوب الجميع، والكل فيها فائز، حققنا المركز الثالث في فئة الأشبال تحت 14 عاماً، والمركز الأول في فئة تحت 18، والمركز الثاني في فئة الكبار».

وأضاف: «الإنجازات الحالية هي ثمرة للدعم الكبير لقيادة النادي والمتابعة الحثيثة لمجلس الإدارة وجهوده في تطوير المراحل العمرية المختلفة لفئتي الرجال والسيدات».

بدوره، قال جاسم عبدالله الحوسني لاعب نادي بني ياس الذي حصد ذهبية تحت 18 عاماً وزن 73 كجم: «طعم الانتصار رائع، خصوصاً إذا كانت المنافسة بهذا المستوى الكبير، لقد خضت مواجهات كبيرة وقوية مع عدد من أبرز اللاعبين، ولكن بفضل الاستعداد الجيد ودعم المدربين والزملاء تمكنت من مواصلة المشوار حتى النهاية». وأضاف الحوسني: «القيمة الحقيقية للإنجازات الفردية تكمن في أهميتها ودورها في المساهمة في تحقيق الألقاب الجماعية».

وفي تعليقه على هذا الإنجاز «الوحداوي»، قال محمود السيد مدير أكاديمية الجو جيتسو بنادي الوحدة: «إنجاز كبير يليق باسم نادي الوحدة، فلقد عملنا بجد طوال الفترة السابقة من أجل الظفر بلقب كأس نائب رئيس الدولة، وقد تحقق اليوم بجهد كبير من جميع اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية».

وأضاف: «شاركنا في مسابقة الكبار في الأوزان السبعة بـ 14 لاعباً، وهو العدد نفسه الذي شاركنا به في مسابقتي تحت 18 وتحت 16، ولا شك بأن الظفر بلقب الكبار يعزز معنوياتنا وثقتنا بأنفسنا، وسنبدأ على الفور في التحضير للموسم الجديد».

وقال هزاع محمد لاعب نادي الوحدة فئة الكبار الذي حقّق ذهبية وزن 120 كجم: «ما تحقق اليوم من إنجاز لنادي الوحدة والفوز بلقب الكبار، هدف كنّا نسعى خلفة لأعوام، كنّا حريصين من خلال جديتنا واستعداداتنا واستخلاصنا للعبر من مشاركاتنا السابقة ألّا يخرج اللقب من خزائن نادي الوحدة، وبفضل الله كان لنا ما أردنا». وأضاف: «أهدي هذا الإنجاز إلى جمهور الوحدة الذي ساندنا طوال السنوات الماضية، فهو أكثر من يستحق هذا الفخر، وأود أن أهنئ مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين والقادم أجمل».