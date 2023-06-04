طفل يتحدى «الكبار» في «دولية دبي للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

تشهد النسخة الـ 23 من بطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج، التي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة مفارقات عمرية كبيرة، حيث يشارك فيها لاعبون صغار في عمر الطفولة يقارعون الكبار على الطاولات ويزاحمون على القمة من بينهم الهندي سافين سفر الله خان أصغر اللاعبين بعمر 9 سنوات، وأيضاً الصيني الشاب شوي هيون (15 عاماً)، والذي يزاحم على قمة البطولة ويأتي في المرتبة الثانية.

ورغم تصنيفه البالغ 2335 نقطة، فإنه تمكن من تقديم أداء للاعب تصنيفه 2700، وهذا يدل على الموهبة الفذة التي يتمتع بها، حيث تمكن من رفع تصنيفه الدولي لأكثر من 200 نقطة مقارنة بالعام الماضي، فيما يحتفظ الإنجليزي جون بينيت بلقب أكبر اللاعبين عمراً (70 عاماً)، ويشارك للمرة الرابعة في البطولة.

من ناحية أخرى، خلطت الجولة الثامنة للبطولة أوراق المتصدرين المتنافسين على اللقب وقبل جولة من الختام، ليتضاعف عدد المرشحين الأقرب لنيل اللقب إلى 4 لاعبين وفرصة انضمام 10 لاعبين آخرين إلى زحام الصدارة، حيث فرض الهندي أرجون إريجايسي اسمه كأبرز المرشحين للقب بعد إبعاده المصنف الأول في البطولة الصيني يو يانجي عن قائمة المتصدرين الأوائل، بالفوز عليه، وعلى الطاولة الثانية، تعادل المتصدر أرافيند شيتامبارام مع مواطنه أبيجيت جوبتا، وتبقي حظوظ شيتامبارام قائمة في صراعه للمحافظة على اللقب، وعلى الطاولة الثالثة تعادل الروسي تشيجاييف مع الإيراني محمد أمين طبطبائي، وفاز الروسي ماكسيم ماتلاكوف بطل نسخة 2019 على مواطنه الشاب مورزين فولودار صاحب الـ17 عاماً.

ومع نهاية الجولة الثامنة، ازدحمت الصدارة بتساوي 4 لاعبين برصيد 6 نقاط هم الهندي أرافيند شيتامبارام حامل اللقب، ومواطنه أرجون إيريجايسي، والروسي ماكسيم ماتلاكوف والأوزبكي جافوخير سينداروف، ويلاحقهم برصيد 5.5 نقطة 10 لاعبين، أبرزهم المصنف الأول الصيني يو يانجي ومواطنه الشاب شوي هيون.

وأسفرت نتائج الجولة الثامنة في الفئة المفتوحة عن تصدر 5 لاعبين برصيد 6.5 نقطة هم الروسي ماكسيم جافرلوف والفلبيني أرليانو برايل، والأرميني مانفل أركليان، والمصري جورج كيفن، والهندي جافيير ماهندرو، ويأتي خلفهم بفارق نصف نقطة الإماراتي أحمد الرميثي برصيد 6 نقاط. وفي بقية نتائج المواطنين، فاز خليفة خالد على الأردنية بشرى الشعيبي وإبراهيم سلطان على الهندي راكشان ماجوترا، وخسر أحمد فريد من الروماني ستيفان ايمليانو بريسكارو، وفاز عمار السدراني على الهندي أرناب جينا.

من جانبه، أكد سعيد يوسف شكري، الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، المدير الفني للبطولة، أن النسخة الـ 23 تتمتع بقوة الأسماء المشاركة في البطولة وتقدم الترتيب العالمي للاعبين وكذلك المواهب الصاعدة دون 20 عاماً، مشيراً إلى أن البطولة اكتسبت سمعة دولية واسعة خلال السنين الممتدة، وباتت مقصداً للاعبين الطامحين للفوز بجائزة البطولة أو الحصول على الألقاب الدولية، ورفع التصنيف.