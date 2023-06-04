«الجودو» يشارك في بطولات كازاخستان ومنغوليا والمجر

أبوظبي (وام)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة بعثة منتخبنا الأول للجودو، المشارك في بطولة أستانا جراند سلام للجودو «كازاخستان 2023»، التي تحتضنها مدينة أستانا خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، ويشارك فيها منتخبنا بـ7 لاعبين ولاعبات.

يرأس بعثة منتخبنا ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وتضم لاعبتين و5 لاعبين والمدرب فيكتور سيكتروف.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن بعثة منتخبنا الأول للجودو التي اختتمت مشاركتها في بطولة الجائزة الكبرى بمدينة دوشانبي (عاصمة طاجيكستان) ستبقى هناك في معسكر خاص حتى يوم 14 يونيو، موعد التوجه لبطولة «أستانا جراند سلام»، التي سجلت للمشاركة بها حتى الآن 45 دولة، من بينها 4 منتخبات عربية هي: الإمارات، والبحرين، ولبنان والجزائر، وتكمن أهميتها في أنها تمنح نقاطاً تأهيلية للاعبين للمشاركة في نهائيات أولمبياد باريس 2024.

وقال الدرعي: «ستكون ختام مشاركات منتخبنا الأول في يونيو الحالي في بطولة أولان باتار جراند سلام للجودو بمنغوليا خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو بعدد 4 أفراد، لاعبتين في وزني 52 و57 كجم ولاعبين في وزني تحت 66 و90 كجم، وفي يوليو سيقام معسكر خاص للمنتخب في جبال بلغاريا استعدادا لبطولة الماستر بمدينة بودابست المجرية خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس».