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الرياضي

لجنة المرأة باتحاد الكاراتيه تناقش مستقبل المنتخب

حصة محمد بن حيدر
5 يونيو 2023 00:59

دبي (الاتحاد)

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عقدت لجنة المرأة باتحاد الكاراتيه اجتماعها الثاني برئاسة د. حصة محمد عمر بن حيدر عضو مجلس الإدارة، وبحضور أمينة داشتي، وأمل شهاب، وأمل مصطفى، وزرقاء اليمامة، عضوات اللجنة، وأولياء أمور لاعبات الكاراتيه بنادي ضباط شرطة دبي.
استهلت الدكتورة حصة محمد بن حيدر الاجتماع بمناقشة مستقبل رياضة سيدات الكاراتيه على الساحة المحلية والعربية والإقليمية وأجندة المشاركات القادمة لمنتخب السيدات وإقامة المعسكرات التدريبية الداخلية لهن استعداداً للمشاركة في الدورة العربية للألعاب الرياضية بالجزائر من 10 إلى 12 يوليو المقبل، وبطولة آسيا للكبار في مالاجا بماليزيا من 21 إلى 23 يوليو المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في هانجزو بالصين من 5 إلى 7 أكتوبر، وبطولة العالم للكبار في بودابست بالمجر في الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر المقبل، وبطولة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في تايلاند خلال نوفمبر المقبل، كما استمعت اللجنة لبعض الصعوبات التي تواجه اللاعبات، ومناقشة المقترحات المقدمة من اللاعبات والعمل على تطبيقها.

اتحاد الكاراتيه
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