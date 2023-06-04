الحمرية ينافس «الكبار» بـ «ثلاثية سنة أولى سلة»

علي معالي (دبي)

أكدت مسابقات المراحل السنية لهذا الموسم في كرة السلة بزوغ نجم جديد في سماء اللعبة بالدولة، وهو نادي الحمرية الذي فرض نفسه بقوة على منصات التتويج في 3 مسابقات، ليقارع الأندية الكبيرة وذات التاريخ الطويل في اللعبة، على الرغم من أن اللعبة تواجدت رسمياً بنادي الحمرية منذ عام و8 أشهر فقط، وهو ما يؤكد أنه بالعزيمة والعمل الجيد يمكن تحقيق الأهداف الرياضية في زمن قياسي.

نجح نادي الحمرية في سنة أولى كرة سلة في أن يضع بصمته الإيجابية بـ 3 ألقاب مختلفة في اللعبة، مما يؤكد أن مرحلة البناء في هذا النادي لهذه اللعبة يسير بطريقة إيجابية للغاية، وأنه لو تم الاستمرار بهذه الطريقة خلال السنوات المقبلة فسوف نشاهد فريقاً قوياً عندما يصل إلى مرحلة المشاركة في منافسات الرجال.

فاز نادي الحمرية بالمركز الأول في دوري البراعم (أ) في مسابقة شارك فيها 19 فريقاً، متقدماً على أندية كبيرة، مثل الشارقة والنصر وشباب الأهلي والوصل والزيرة والظفرة والوحدة واتحاد كلباء، كما فاز بالمركز الأول في كأس البراعم (أ) بعد التفوق في المباراة النهائية على نادي النصر، واللقب الذهبي الثالث الذي حققه الحمرية كان في تجمعات البراعم (ب) 3 ضد 3، في مسابقة شارك فيها 6 أندية، متفوقاً على أندية كبيرة في الترتيب، مثل الوصل والشارقة واتحاد كلباء وخورفكان.

وعبر جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية عن سعادته بما تم إنجازه رغم أن لعبة السلة دخلت النادي رسمياً منذ 20 شهراً فقط، قائلاً: «لم نطالب الجهاز الفني بقيادة إكرامي الرديني بأن بطولات، ولكن ما حدث كان سباقاً مع الزمن، حيث وجدنا عملاً كبيراً ونتائج ومستوى رائعاً من اللاعبين الصغار الذين أسعدونا في نهاية الموسم بثلاثية جميلة ستجعلنا نبني عليهم لمستقبل جيد للعبة ليس في النادي فقط، بل على مستوى الدولة لنقدم نماذج تخدم مصلحة المنتخبات الوطنية».

وقال الشامسي: «إكرامي الرديني المشرف الفني على اللعبة، نجح في اكتشاف العديد من المواهب واستقطابهم لكرة السلة رغم حبهم الشديد لكرة القدم، وهذا يوضح مدى قدراته العالية، ومعه بقية المدربين، حيث يقدمون جهداً أثمر في النهاية عن تصدر 3 مسابقات».

وأضاف: «ستتم إضافة مرحلة سنية جديدة في الموسم الجديد بعد تصعيد المراحل، ما يعني أن هناك خامات جديدة ستكون في الموسم الجديد، وبهذا النهج سوف يكون لدينا فريق بالدرجة الأولى خلال 5 سنوات تقريباً، وهو ما نخطط له، ولا بد من توجيه الشكر فيما نقدمه إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال لما يقدمه لنا من دعم كبير».

وأشاد إكرامي الرديني بتعاون المجلس واستيعاب اللاعبين الصغار قائلاً: «عملنا معاً كإدارة وجهاز فني على تهيئة الظروف بحسب الإمكانات المتاحة، وعندما تم التعاقد معي كان الكلام واضحاً تماماً بعدم المطالبة بأي بطولات إلا بعد 5 سنوات، ولكنني وجدت تحت يدي خامة متميزة من المواهب تألقت في ظهورها الأول، وساعدني في هذا العمل كل من عمر كركوكلي مساعداً ومدرب البراعم «ب»، وأحمد شهير مدرب الأشبال لنقدم عمل استثنائي سيكون له المستقبل في مجال اللعبة».

يذكر أن بطولات المراحل السنية قد توزعت بين 4 أندية، وهي الحمرية بـ 3 ألقاب، ومثلها لنادي النصر، وهي كأس الناشئين، والدوري العام للناشئين، وكأس الأشبال، والوصل الفوز بلقبي كأس الشباب، والدوري العام للأشبال، والشارقة بلقب الدوري العام للشباب.