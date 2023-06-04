60 دراجاً في مهرجان مليحة للدراجات الهوائية

الشارقة (الاتحاد)

شارك 60 دراجاً ودراجة من مختلف الأعمار، ومن عدد من أندية إمارة الشارقة، خلال المهرجان الذي نظمه نادي مليحة الرياضي، ضمن فعالياته للاستدامة الرياضية. وحظي المهرجان الذي خصص لقيادة الدراجات الهوائية، بمشاركة لافتة من أعمار الرجال والشباب والأشبال والبراعم، بجانب السيدات تحت شعار «هيا نقُدْ دراجاتنا الهوائية لمستقبل أفضل».المهرجان أقيم بمسار مليحه للدراجات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدراجات، وعكس مدى حرص النادي واللاعبين واللاعبات المشاركين على التلاقي من أجل دعم الاستدامة الرياضية والتي تعد أحد أهداف هذا المهرجان.