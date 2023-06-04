ناجيلسمان مرشح بارز لقيادة سان جيرمان

برلين (د ب أ)



ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، مرشح بارز لتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المتوقع أن يرحل كريستوف جالتييه، المدرب الحالي لسان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، رغم قيادته باريس سان جيرمان للتتويج بلقب الدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة.

وساهم الخروج المبكر لسان جيرمان من دوري أبطال أوروبا وكأس فرنسا، في تزايد الأصوات المطالبة برحيل جالتييه عن فريق العاصمة الفرنسية. ولا يتولى ناجلسمان تدريب أي نادٍ منذ أن أقاله بايرن ميونيخ في مارس الماضي، فيما أشارت صحيفة «ليكيب» إلى أن المفاوضات مع باريس سان جيرمان تتحرك بسرعة، وأن الجانبين قريبان من التوصل لاتفاق. وفقاً لتقرير «ليكيب»، سيعمل النجم الفرنسي السابق تيري هنري، الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 1998، كمساعد لناجلسمان في سان جيرمان.