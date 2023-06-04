ديوكوفيتش يقترب كثيراً من الرقم القياسي

باريس (رويترز)

اقترب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثالث عالمياً من تحقيق رقم قياسي، بحصد 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد أن سحق البيروفي خوان بابلو فارياس 6-3 و6-2 و6-2، ليبلغ دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس".

ولم يتعرض اللاعب الصربي، الذي يعادل حالياً رقم الإسباني رافائيل نادال بحصد 22 لقباً لبطولة كبرى، لأي مشكلات من منافسه المصنف 94 وهو أول لاعب من بيرو يصل إلى الدور الرابع في البطولات الأربع الكبرى منذ 29 عاماً، في يوم عاصف على ملعب فيليب شاترييه.

وهاجم اللاعب الصربي منافسه فارياس في كل فرصة لتجنب الانجرار نحو تبادل طويل للكرة من الخط الخلفي، وهو ما أدى إلى فوز اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بجميع مبارياته الثلاث السابقة، بعد لقاءات ماراثونية امتدت لخمس مجموعات.

وخسر فارياس الغالبية العظمى من التبادلات القصيرة للكرة، ولم يتمكن من إيجاد طريقة للعودة إلى المباراة، ليضرب ديوكوفيتش موعداً في دور الثمانية مع المصنف 11 كارين ختشانوف.

ووصل ديوكوفيتش، البطل مرتين في باريس، إلى دور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للمرة 17 وهو رقم قياسي، وهو ما يزيد بمرة واحدة عن نادال الفائز بلقب رولان جاروس 14 مرة والذي غاب هذا العام بسبب الإصابة.