الكرة العراقية نحو «التجديد» بالشراكة

بغداد (دب أ)



أشاد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بخطوة الاتحاد العراقي لكرة القدم التي تستهدف النهوض بواقع كرة القدم العراقية، من خلال إقامة دوري المحترفين الموسم المقبل 2023 - 2024.

وشدد السوداني خلال رعايته توقيع عقدين للشراكة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، لإقامة دوري المحترفين العراقيّ للموسم 2023 - 2024 على «ضرورة اعتماد العمل الاحترافي في جميع مفاصل الرياضة العراقية وليس كرة القدم فحسب»، حسب بيان للحكومة العراقية. وأكد حرص الحكومة على تطوير الرياضة العراقية بكلّ مؤسساتها، وتكييف القوانين السارية لأجل تصحيح مساراتها، بما يعزز حضور العراق في المحافل الرياضية الخارجية.

وأشاد بموقف رابطة الدوري الإسباني وتضامنها مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف عدداً من المشجعين الرياضيين في مقهى بقضاء بلد في صلاح الدين قبل سبع سنوات.

فيما أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال أنّ العقد الموقع مع رابطة الدوري الإسباني، يتضمن شقين أساسين، الأول تطوير المواهب الكروية العراقية، والآخر رعاية الدوري العراقي للمحترفين.

من جانبه، عبّر رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن تقديره للتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، وضرورة بذل الجهود من أجل إنجاح المشروع الذي يعد أكبر من مجرد كرة القدم، نحو تعاون أوسع لتنشيط الرياضة في العراق.

ووقّع العقدين عن الجانب العراقي درجال، فيما وقعه عن الجانب الإسباني تيباس ويخصّ العقد الأول، المبرم بين اتحاد كرة القدم ورابطة «لاليجا» الإدارة والإشراف على تنفيذ دوري المحترفين العراقي، وتعيين مدير تنفيذي إسباني لإدارة المشروع، وكذلك إعداد فريق عمل عراقي وتقوم رابطة دوري المحترفين بتدريبهم، لإدارة اللجان العاملة على تنظيم مسابقة دوري المحترفين.

وفي ضوء العقد الأول، تتولى الرابطة جميع الإجراءات المتعلقة بتسويق مسابقة الدوري، عبر التنسيق بين الإدارة التنفيذية لدوري المحترفين العراقي والمقرّ الرئيس لرابطة الدوري الإسباني في مدريد. أما العقد الثاني، فهو يشمل «مشروع الحلم 2030»، ويتضمن قيام رابطة «لا ليجا» بتطوير المواهب الرياضية العراقية في مجال كرة القدم، كما تتولى الرابطة إقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين في مراكز الموهبة كافة، من مدربين وإداريين وغيرهم، وتكون هذه المراكز الرافد الرئيس لدعم المنتخبات الوطنية.