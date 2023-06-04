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كريم بنزيمة يغادر مصباح علاء الدين!

كريم بنزيمة يغادر مصباح علاء الدين!
4 يونيو 2023 19:15

أنور إبراهيم (القاهرة)
أسدل الفرنسي كريم بنزيمة الستار على 14عاماً من التألق والإبداع مع ريال مدريد الإسباني، استطاع خلالها أن يفوز بكل البطولات والألقاب الممكنة، وأصبح ثاني أكثر اللاعبين إحرازاً للبطولات مع الريال بعد البرازيلي مارسيلو «25بطولة». وبمجرد الإعلان الرسمي عن رحيل هذا النجم الفرنسي الحاصل على الكرة الذهبية 2022، والذي أصبح أحد أساطير النادي «الملكي»، بدأت الصحافة الإسبانية وصلات الإشادة والإطراء والمديح، لهذا النجم الذي لطالما أسعد الملايين من عشاق «الميرينجي» في أنحاء العالم بأهدافه وأدائه الراقي وتمريراته التي صنعت الكثير من الأهداف لزملائه، وخاصة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يدين بالكثير من الفضل لهذا النجم الفرنسي، فيما سجله من أهداف مع الريال قبل رحيله.
وكتبت صحيفة «آس» عبر موقعها الإلكتروني تقول: من حقك يا كريم أن تقرر مصيرك بعد كل ما قدمته للريال. وكتب الصحفي الشهير توماس رونسيرو في مقاله بنفس الصحيفة عبر موقعها يقول: رحل كريم، رحل الأسطورة صاحب الأهداف الخيالية التي تستحق دخول «متاحف الآثار».
وأضاف قائلاً: لقد عرفت يا كريم كيف تخرج «مصباح علاء الدين» لتخترع الجديد بعد رحيل كريستيانو رونالدو. 

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وعلق قائلاً: إنك تستحق بأهدافك الذهاب إلى متحف اللوفر الفرنسي الشهير، وها أنت أصبحت ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي، وتركت من ورائك أساطير مثل راؤول ودي ستيفانو وهوجو سانشيز وسانتيلانا. وستبقى دائماً يا كريم في قلوب المدريديين وحظ سعيد لك أينما ذهبت.
أما صحيفة «ماركا» المدريدية، فاقترحت عمل «سجل مصور» لمشوار بنزيمة بقميص الريال، بحيث يضم أهم اللحظات وأجملها خلال مسيرته، مثل توقيعه على أول عقد مع الريال في 2009، وأول هدف سجله بقميص الميرينجي في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا، وأبرز اللحظات التي تكشف عن موهبته ومهاراته الفذة كمهاجم، منها أهدافه الثلاثة «هاتريك» في مرمى باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، وأهدافه الثلاثة أيضاً في مرمى برشلونة في نصف نهائي كأس الملك هذا الموسم، إلى جانب صوره مع جميع الكؤوس والدروع التي حصل عليها على امتداد 14 عاماً مع «البلانكوس».
بينما تحدثت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، عن مشوار بنزيمة منذ بداياته وخاصة خلال السنوات الثلاث الأولى من 2010 إلى 2013، وقالت تحت عنوان: من القط الصغير إلى الأسطورة«: كان جوزيه مورينيو خلال فترة تدريبه للريال وقتها، يصف بنزيمة بالقط، وها هو قد أصبح اليوم أسطورة. وذهبت الصحف الثلاث إلى ماهو أبعد من رحيل بنزيمة، وطرحت هذه الصحف الثلاث «ماركا» و«أس» و«موندو ديبورتيفو» بعض الأسئلة منها: من سيكون «الكابتن» الجديد لريال مدريد؟ ومن سيحل محل كريم في مركز رأس الحربة؟ والإجابة ستكشف عنها الأيام القادمة.

كريم بنزيمة
ريال مدريد
مورينيو
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