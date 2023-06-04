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فينسيوس يودع «الرفيق» بنزيمة

فينسيوس يودع «الرفيق» بنزيمة
4 يونيو 2023 18:42

مدريد (د ب أ)

ودع البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، زميله الفرنسي كريم بنزيمة، والذي سيرحل عن صفوف الفريق الملكي بنهاية الموسم الحالي. 

كان ريال مدريد قد أعلن عن رحيل بنزيمة عن صفوف الفريق، بعد رحلة طويلة للنجم الفرنسي بدأت منذ عام 2009، حينما انضم للنادي قادماً من ليون الفرنسي، وينتهي عقده نهاية الشهر الجاري. 

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وكتب فينسيوس عبر حسابه على منصة تبادل الصور "إنستجرام": "بنزفيني، فينزيمة، أيا كان. كانت النتيجة دائمًا هي نفسها: الأهداف، والضحك، والألقاب، وقبل كل شيء، التعلم". 

وأضاف: "عندما وصلت من البرازيل إلى مدريد في 2018 كمراهق، وأنا خجول جداً، كنت أول من استقبلني. لن أنسى ذلك أبداً". وتابع النجم البرازيلي : "لقد نشأت معك. لقد فزنا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية معًا. وتمكنت من التصفيق لك حين فزت بالكرة الذهبية". واختتم فينسيوس رسالته لبنزيمة قائلاً: "سنفتقدك بشكل كبير، شكراً لك على كل شيء يا أسطورة". 

وخلال تواجده في ريال مدريد منذ عام 2009، نجح بنزيمة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات والدوري الإسباني أربع مرات، كما توج بكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات وكأس السوبر الأوروبي أربع مرات وكأس العالم للأندية خمس مرات.

بنزيمة
فينيسيوس جونيور
ريال مدريد
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