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«الرياض - برشلونة - ميامي».. أيَّ محطة يفضل ميسي؟

«الرياض - برشلونة - ميامي».. أيَّ محطة يفضل ميسي؟
4 يونيو 2023 16:38

باريس (أ ف ب) 
يبحث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تحدٍ جديد وربما أخير، بعد موسمين مخيبين للآمال مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اختتمهما السبت تحت صافرات الجمهور الباريسي.
تظهر ثلاث وجهات أمام «البرغوث» الذي سيبلغ السادسة والثلاثين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، هي المملكة العربية السعودية وبرشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأميركي.
تواجد ميسي و(البرتغالي) كريستيانو رونالدو في البطولة نفسها مرة أخرى له ما يغري -على أي حال- السعوديين. المملكة تحلم بهذا الثنائي كمرآة للترويج لترشيح محتمل لتنظيم كأس العالم.
تحد مجنون لكنه يتناسب مع قوة الدولة التي جلبت النجم البرتغالي رونالدو إلى صفوف النصر، بصفقة خيالية قدرت بأكثر من 440 مليون يورو حتى يونيو 2025. ميسي المرتبط بعقد مع مكتب السياحة السعودي، يمكن أن يسير على تلك الخطى حسب العديد من وسائل الإعلام، التي تطرقت إلى عرض هائل من نادي الهلال بقيمة 400 مليون يورو سنويًا.
وحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، من المحتمل أن يصدر إعلان التعاقد مع ميسي الثلاثاء.
ويبقى الجانب الرياضي أبرز الأسئلة المطروحة: هل سيعزل ميسي، المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات، نفسه في البطولة السعودية قبل عام واحد على بطولة كوبا أميركا 2024، والتي قد تكون آخر مسابقة دولية له في مسيرته الاحترافية؟
العودة كذلك إلى برشلونة سيكون لها نكهة مختلفة تمامًا بالنسبة إلى «البرغوث»، الذي سيجد هناك زميله السابق تشافي هرنانديز المدرب الحالي للنادي الكتالوني.
ستكون قصة رائعة بالنسبة إلى ميسي لكن العملية معقدة بالنسبة لبرشلونة تحت ضغط الميزانية. لا يزال النادي الكتالوني ينتظر المصادقة من قبل رابطة الدوري الإسباني على «الخطة الاقتصادية» التي قدمها، لرفع القيود الخاصة بقانون اللعب المالي النظيف، والتي تتضمن تمديد عقود العديد من اللاعبين الأساسيين بالإضافة إلى احتمال عودة ميسي.
من أجل عدم تجاوز الحد الأقصى للرواتب، يتعين على برشلونة خفض إنفاقه بمقدار 200 مليون يورو أخرى. ميسي قريب من القلوب، لكنه بعيد جداً عن النادي.
وتظهر فرضية الانتقال إلى ميامي بشكل أقل كثيراً ولكنها موجودة: إنتر ميامي، في ولاية فلوريدا، في الدوري الأميركي للمحترفين، الذي لطالما جلب نجوم أميركا الجنوبية في نهاية مسيرتهم الاحترافية، مثل البرازيلي بيليه، مواطنه كاكا، الأرجنتيني هيجواين أو حاليًا البرازيلي الآخر دوجلاس كوستا.
يقدم هذا الخيار ميزة تقريب العائلة الأرجنتينية، إلى ميامي. في هذه البيئة المعيشية المثالية، سيجد النجم الأرجنتيني نجما آخر للكرة المستديرة هو لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، أحد مالكي فريق إنتر ميامي في ولاية فلوريدا.
على الرغم من أنه أقل شهرة من البطولات الأوروبية الكبرى، إلا أن الدوري الأميركي للمحترفين هو أيضًا بطولة ذات مستوى أعلى بكثير من البطولة السعودية، وقد يكون حلاً مثالياً بالنسبة إلى ميسي. وهو ما تكشف عنه الأيام القليلة القادمة.

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