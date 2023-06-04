لوف ينتقد البايرن ويعلن رغبته في العودة للتدريب

برلين (د ب أ)

يرى يواخيم لوف، المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا، أن نادي بايرن ميونيخ خاطر بإقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش مباشرة قبل نهاية موسم البوندسليجا.

وقال لوف الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب ألمانيا لمحطة «بيلد تي في» اليوم الأحد: «من وجهة نظر مدرب، لم يعجبني ذلك».

وأنهى بايرن التعاقد مع كان وحميديتش قبل أيام قليلة من الجولة الأخيرة الحاسمة من البوندسليجا، وكشف عن قراره بشكل علني مباشرة بعد التتويج بلقب الدوري المحلي للمرة الـ11 على التوالي، يوم 27 مايو الماضي.

وأوضح لوف مثل هذه الأخبار «من الممكن تسريبها» وبالتالي تؤثر على الفريق.

وكان بروسيا دورتموند على أعتاب إنهاء هيمنة بايرن على لقب البوندسليجا، حيث كان يكفيه الفوز على ضيفه ماينز في الجولة الأخيرة، لإعلانه بطلاً للمسابقة، لكنه تعادل بصعوبة بهدفين لمثلهما في الوقت الذي فاز فيه النادي البافاري على مضيفه كولون بهدفين مقابل هدف، ليتوج باللقب.

ويرى لوف أن هناك تطورات «مقلقة» في بعض أندية البوندسليجا وانتقد كثرة تغيير المدربين هذا الموسم.

وأشار لوف: «لا يمكن أن تقود الفلسفة للتطوير أو أن ينعم المرء بالسلام، لا يمكن للاعبين والفرق التطور بالطريقة التي تريدها، بعض الأندية عانت من الركود خلال عملية تطويرها».

وأشاد لوف بتجربة يونيون برلين وفرايبورج، حيث يتولى أورس فيشر تدريب يونيون برلين منذ عام 2018، في الوقت الذي يستمر فيه كريستيان ستريش في تدريب فرايبورج منذ عام 2012.

وأكد لوف أنه لم يعتزل عالم التدريب ويرغب في العودة لكرة القدم بعد رحيله عن تدريب منتخب ألمانيا في 2021، بعد ولاية استمرت 16 عاماً.