بني ياس يستغني عن رفائيل وأوبا

مصطفى الديب (أبوظبي)

قرر نادي بني ياس، عدم تفعيل خيار الشراء في عقد المهاجم البرازيلي رفائيل، الذي تعاقد معه النادي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، حسب العقد المبرم مع ناديه البرازيلي، كما قررت إدارة «السماوي» عدم تجديد عقد السنغالي أوبا، الذي انتهى عقده الذي كان لمد ة موسم واحد، رغم وجود بند يمنح النادي حق التجديد لموسم ثانٍ.

وجاء القرار بسبب عدم قدرة اللاعبين على تقديم المأمول منهما، سواء على الصعيد التهديفي بالنسبة لرفائيل الذي شارك في 16 مباراة وسجل أربعة أهداف فقط، رغم أنه كان المفترض أن يكون المهاجم الرئيسي الذي يعتمد عليه الفريق، فيما شارك أوبا في 24 مباراة وسجل هدفين، لكنه لم يكن الجناح الذي يمكن الاعتماد عليه.

على جانب آخر انتهت عقود عدد من لاعبي الفريق، ولم يتم التجديد لهم أبرزهم عامر عبد الرحمن الغائب منذ موسم ونصف، وكذلك محمد الحمادي ومحمد حمدان وخليل إبراهيم القادم من الوحدة في فترة الانتقالات الشتوية والمهاجم أحمد ربيع والحارس محمد خلف وعيسى المازمي.

وتدرس إدارة الفريق إقامة المعسكر الاستعدادي للموسم الجديد في منتصف يوليو المقبل، على أن يتم الاختيار من بين ثلاث دول للمعسكر هي هولندا وإسبانيا والمجر، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من ملف المعسكر وكذلك ملف المدرب الجديد وملف الأجانب قبل انطلاق فترة التجمع بداية الشهر المقبل.

ويبحث النادي عن بديل للروماني دانييل إيسايلا مدرب الفريق الذي رحل بنهاية عقده، وهناك أكثر من سيرة ذاتية على طاولة شركة كرة القدم بالنادي وكذلك بالنسبة للاعبين الأجانب، حيث لم يتبق سوى الصربي ساشا والأرجنتيني سواريز فيما رحل مواطنه خمينيز للوصل ورحل كل من رفائيل وأوبا لعدم الرغبة في تجديد عقديهما.