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مبابي يتحفز لتحطيم أسطورة «بابان»

مبابي يتحفز لتحطيم أسطورة «بابان»
4 يونيو 2023 14:05

باريس(رويترز)

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قال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إنه يضع نصب عينيه الفوز بجائزة هداف الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي الموسم المقبل، وكسر الرقم القياسي بعدما فاز بالحذاء الذهبي للمرة الخامسة توالياً متساوياً مع جين بيير بابان.
وأحرز مبابي هدفه رقم 29 في الدوري هذا الموسم في الخسارة 3-2 أمام كليرمون أمس السبت، في المباراة الختامية لفريقه، لينهي موسماً آخر في صدارة هدافي المسابقة.
وكان اللاعب الفرنسي قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي الأسبوع الماضي.
واحتل اللاعب البالغ عمره 24 عاماً صدارة هدافي الدوري في نهاية كل موسم، منذ توقيع عقد دائم مع باريس سان جيرمان في 2018. وفاز بالحذاء الذهبي مناصفة مع وسام بن يدر لاعب موناكو في موسم 2019-2020.
وقال مبابي الهداف التاريخي للفريق: «جائزة الهداف التي فزت بها؟ أنا سعيد جداً. فزنا بالمسابقة. لا زلت الهداف وأفضل لاعب. لذا هذا أمر رائع».
وأضاف: «أدخل التاريخ وأنا سعيد. لكن لا يزال أمامي العام المقبل لأتفوق على جان بيير بابان».
ونجح ثلاثة لاعبين آخرين في الفوز بالحذاء الذهبي للدوري الفرنسي خمس مرات، لكن بابان كان أول من ينهي خمسة مواسم متتالية هدافاً للمسابقة بين عامي 1987 و1992 عندما كان لاعباً في أولمبيك مرسيليا. 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
مبابي
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