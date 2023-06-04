ميسي يقترب بشدة من الهلال

الرياض (د ب أ)

ذكرت تقارير صحفية أن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج مع بلاده بلقب مونديال قطر 2022، بصدد توقيع عقود انتقاله للهلال السعودي في غضون ساعات قليلة، أثناء وجوده في العاصمة الفرنسية باريس. ويوجد وفد سعودي حالياً في باريس ومن المقرر عودته إلى الرياض قريباً رفقة النجم الأسطوري لبرشلونة الإسباني، والذي انتهى عقده للتو مع باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي. وبحسب صحيفة «عكاظ» السعودية اليوم الأحد، فمن المتوقع وصول ميسي إلى الرياض في غضون 48 ساعة قبل الإعلان بشكل رسمي عن انضمامه للهلال، لكن الصحيفة لم تتطرق للقيمة المالية للصفقة أو الراتب المتوقع للاعب.

وكانت صحيفة «عكاظ» انفردت في عددها الصادر في 14 مارس 2023، بنشر خبر وصول خورخي هوراشيو ميسي، والد ووكيل أعمال ميسي، إلى الرياض، بعد دخول نجله فترة الأشهر الستة التي يحق له التوقيع فيها مع أي ناد، بعد توقف المحادثات بشأن تجديد عقده مع سان جيرمان.

وأشارت «عكاظ» إلى أن أفضل لاعب في العالم سيكمل مسيرته الرياضية في السعودية على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم للنصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، خصوصاً بعد اطلاع والد ميسي على مقر السكن في الرياض، تمهيداً لإقامة نجله في العاصمة السعودية. واستقبل وزير السياحة أحمد الخطيب، ميسي سفيراً للسياحة السعودية رفقة عائلته وأصدقائه الشهر الماضي، في زيارته الثانية للسعودية للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية.