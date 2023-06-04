«البلو مون».. «حقبة رائعة» و«أسلحة فتّاكة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يُغرّد مانشستر سيتي وحيداً في سماء الكرة الإنجليزية حالياً، بعد حصده «الثنائية المحلية»، واقترابه من تحقيق «حلم الثلاثية» التاريخي، وخرجت جميع الصحف في إنجلترا لتحتفل بالبطل المُتوّج بكأس الاتحاد، على حساب جاره «اليونايتد».

وكتبت «ذا أوبزيرفر» أن «السيتي» حصد لقبين والثالث قادم في الطريق، وأشادت بالنجم إيلكاي جوندوجان الذي قاد «البلومون» للتتويج بفضل هدفيه الرائعين، اللذين وصفتهما بأنهما يعكسان حقيقة «حقبة السيتي» الحالية المبهرة، مؤكدة أن قيمة النجم الألماني كبيرة ومؤثرة في مسيرة الفريق.

أما «ستار سبورت»، فقالت إن الكل يؤمن بقدرات «سيتي بيب» ويُصدّق حلمه الذي يقترب من «ثلاثية تاريخية»، وأن الدور الآن على إنتر ميلان الذي سيواجه صعوبة كبيرة أمام هذا الفريق العملاق، ووصفت «إكسبريس» الفريق بأنه مُكون من مجموعة «أسلحة فتّاكة»، وأن جوندوجان استحق نجومية اللقاء بهدفيه، خاصة الأول الذي أتي بعد 12 ثانية فقط.

واهتمت «تيلجراف» بالحديث عن «الفيلسوف» بيب جوارديولا، الذي انهمرت دموعه فرحاً بالتتويج بكأس الاتحاد في ليلة تاريخية جديدة، باتت مُعتادة من جانب «العبقري» وفريقه «المُرعب»، لاسيما أن تلك الكأس تقربه كثيراً جداً من تحقيق «ثلاثية الموسم» التي تُنهي الجدل حول تسمية الفريق الأفضل في مدينة مانشستر وكذلك المدرب الأفضل عبر التاريخ!

ونشرت «ذا صن» صورة بيب وهو يبكي فرحاً بجانب رفع هالاند الكأس، تحت عنوان «فريق عظيم ورائع»، إشارة إلى ما قدمه جوارديولا مع «السيتي» خلال تلك السنوات المبهرة، وكذلك الظهور «الخارق» للمهاجم النرويجي في موسمه الأول، وحمل غلاف «ديلي ستار» الرئيس صورة جوندوجان مع عنوان «ذهب في 13 ثانية».

الصحف الإيطالية واصلت اهتمامها ومتابعتها لكل ما يتعلق بمانشستر سيتي، حيث ترى «لا جازيتا» أن إنتر ميلان جاهز لمواجهة «السماوي» بعد مواصلة الفوز للمرة الـ11 في آخر 12 مباراة، لكن مواجهة «السيتي» أمر مختلف خاصة أن انتصار بيب الأخير زاد من طموحه الجامح نحو تحقيق «الثلاثية».

وخلص تحليل الصحيفة الشهيرة لمباراة السيتي واليونايتد الأخيرة إلى أن «كتيبة بيب» تتطلع إلى اللقب الثالث بكل قوة، وهو ما يُقلق «الأفاعي» بشدة في ظل المنظومة الهجومية «المُخيفة» للعملاق الإنجليزي، لكنها تعتقد أن «النيراتزوري» يمكنه مهاجمة دفاعات «السماوي» مثلما فعل «الشياطين» في مباراة الكأس.

ومن جهة أخرى أكدت أن أبرز المسؤولين والنجوم الذين صنعوا مجد «ثلاثية الإنتر» في عام 2010 تمت دعوتهم لحضور «نهائي إسطنبول»، على سبيل التفاؤل وبث الروح في نفوس لاعبي الفريق، قبل خوض تلك «المعركة النارية».