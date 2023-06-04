سكيك والمشرخ يشاركان في بطولات أوروبا للجولف

دبي (الاتحاد)

يواصل لاعب منتخبنا الوطني للجولف أحمد سكيك (26 عاماً)، والمصنف الأول عربياً بفئة الهواة، تدريباته اليومية المكثفة لتعزيز عودته لمستواه ومسيرته المميزة خلال الفترة السابقة، بعد عودته من إصابته التي أبعدته عن رياضة الجولف أكثر من 6 أشهر.

وتأتي هذه العودة وسط تفاؤل بالمستقبل بعد أن أنهى دراسته الجامعية، حيث كان يكافح سكيك طوال الفترة الماضية بين تحديات الدراسة والقدرة على تقديم مستويات تنافسية في مشاركاته ببطولات الجولف المحلية والخارجية.

ولتحقيق مزيد من الطموحات، والتي تستهدف إضافة المزيد من الإنجازات التي حققها سكيك خلال الفترة الماضية على المستوى المحلي والخليجي والعربي، والأداء المميز خلال مشاركته في العديد من البطولة الدولية «جولة دي بي ورلد» وجولات السباق إلى دبي، قرر مجلس إدارة الاتحاد مشاركته خلال هذا الصيف في 4 بطولات تحدٍّ أوروبية للجولف، والتي يسعى خلالها لتمثيل الدولة واللعبة، واكتساب المزيد من الخبرات بتواجده ضمن صفوف نجوم اللعبة حول العالم وتحسين تصنيفه العالمي.

وستكون البداية في «جولة تحدي أندولسيا تور دي» في إسبانيا خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو الجاري، وتعقبها المشاركة في «جولة تحدي فودريول جولف وبي جيه أيه فرنسا» في النورماندي- فرنسا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 2 يوليو المقبل، وسينتقل بعدها إلى إيطاليا للمشاركة في «جولة التحدي الإيطالي المفتوح» خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو، ويختتم مشاركاته الرابعة في جولة التحدي الإسباني، خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر.

كما سيشارك أحمد المشرخ، اللاعب المحترف الوحيد في الإمارات، في بطولتي «جولة تحدي أندولسيا تور دي» في إسبانيا خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو الجاري، وجولة التحدي الأيرلندي في «ميث أيرلندا»، خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو 2023.

وتعقيباً على المستويات التي يقدمها لاعب المنتخب الوطني أحمد سكيك، قال اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «تفاني أحمد سكيك في التدريبات والنتائج التي يحققها في معظم البطولات المحلية والخارجية كانت وراء نجاحه في الارتقاء على سلم التصنيف العالمي في فئة الهواة، مدعوماً بالأداء المتطور الذي قدمه في مشاركاته الأخيرة في البطولات الدولية والعربية والمحلية».

وأضاف: «لطالما مثل سكيك جزءاً من رؤية اتحاد الجولف على مدار الفترة الماضية، فمن واجبنا ووفق رؤيتنا لمستقبل أفضل للاعبينا من الجنسين أن نمنحهم الفرص لاكتساب خبرات الاحتكاك القوي، جنباً إلى جنب مع إتاحة الفرصة في تحسين تصنيفهم على سلم الترتيب الدولي».

واختتم: «نأمل أن يوفر هذا التكريم، حافزاً لأجيالنا المستقبلية من مواهب الجولف الإماراتي، والتي لن نبخل في اتحاد اللعبة في تقديم كافة السبل التي تضمن صقل تلك المواهب وتطوير أدائها».