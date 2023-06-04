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مدارس السيتي في أبوظبي تحتفل بكأس إنجلترا

مدارس السيتي في أبوظبي تحتفل بكأس إنجلترا
4 يونيو 2023 13:24

أبوظبي (الاتحاد)
احتفل عدد من ناشئي مدارس السيتي لكرة القدم وعائلاتهم في أبوظبي بفوز السيتي بكأس الاتحاد في فعالية عائلية مجتمعية نظمها النادي في «أكتف» جزيرة المارية، بعد «ديربي» حماسي جمع نادي مانشستر سيتي وجاره اللدود مانشستر يونايتد.
وشارك اللاعبون الصغار في العديد من الأنشطة الممتعة التي استضافتها منطقة المشجعين قبيل انطلاق المباراة، والتي كان من ضمنها ورشة عمل لكرة القدم الاستعراضية قدمها عمار الخضيري، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب والمسابقات للفوز بجوائز متنوعة من السيتي.
ومع انطلاق صافرة البداية، اجتمع مشجعو السيتي أمام شاشة العرض الضخمة لمتابعة مجريات المباراة الحاسمة والتي جمعت مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بحضور تميمتي السيتي الرسميتين مونشستر ومون بيم، حيث تعالت هتافات الحضور تشجيعاً للفريق حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

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