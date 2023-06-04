سباقات «الفطامين» تُجدد الإثارة في ميدان الذيد للهجن

الذيد (الاتحاد)

احتضن ميدان الذيد لسباقات الهجن، صباح اليوم، منافسات سباق لسن الفطامين، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، حيث تضمنت المنافسات إقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 م.

وفي الشوط الأول فاز «خيال» لـ محمد حمد حميدي الكتبي، بزمن وقدره 2:8:64 دقيقة، والشوط الثاني «شاهين» لـ سيف عبدالله مطر الخاصوني، بزمن وقدره 2:10:33، الشوط الثالث «السياسة» لـ سعيد سيف راشد بن خصيف، بتوقيت وقدره 2:9:16، الشوط الرابع «الطاير» لـ سعيد سالم عبيد بالعامري الكتبي، بزمن وقدره 2:7:88 (أفضل توقيت)، الشوط الخامس «مهمة» لـ خالد عبيد خليفة الشوين، بزمن وقدره 2:9:63، الشوط السادس «شاهين» لـ محمد سعيد محمد الكتبي، بزمن وقدره 2:9:22 دقيقة.

وفاز بالشوط السابع «الهايلة» لـ محمد حمد حميدي الكتبي، بزمن وقدره 2:9:5، الشوط الثامن «شاهين» لـ يعروف صغير مرخان الكتبي، برزمن وقدره 2:11:5، الشوط التاسع «ناصية» لـ محمد حمد حميدي الكتبي، بزمن وقدره 2:8:30، الشوط العاشر«شاهين» لـ سعيد سيف راشد بن خصيف، بزمن وقدره 2:9:73، الشوط الحادي عشر «غالية» لـ عبدالله علي سيف الزحمي، بزمن وقدره 2:9:29، الشوط الثاني عشر «نبة» لـ عبدالعزيز سعيد مصبح القايدي، بتوقيت وقدره 2:10:55 دقيقة.

أما ألأشواط المفتوحة، فقد حقق في الشوط الثالث عشر «سرعة» لـ هويدن عبيد سلطان فاضل، بزمن وقدره 2:9:94، الشوط الرابع عشر «هملول» لـ حربي سليم حربي العامري، بزمن وقدره 2:10:61، الشوط الخامس عشر «الشاهينية» لـ مصبح مطر مصبح سالم، بزمن وقدره 2:10:76، الشوط السادس عشر «هملول» لـ حربي سليم حربي العامري، بزمن وقدره 2:11:47 دقيقة.

وفي أشواط الصعوب، فقد حقق في الشوط السابع عشر «مشاغبة» لـ مبارك خلفان مبارك الكتبي، بزمن وقدره 2:13:52 دقيقة، وفي الشوط الثامن عشر «شاهين» لـ يعروف صغير مرخان الكتبي، بتوقيت وقدره 2:10:72، الشوط التاسع عشر «مياسة» لـ ناصر سالم علي القايدي، بزمن وقدره 2:12:30، الشوط العشرين «شاهين» لـ ناصر سالم علي القايدي، بتوقيت وقدره 2:8:6 دقيقة.

وأقيمت يوم أمس «السبت»، منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بميدان الراشدية بمنطقة البطائح، وتضمنت المنافسات إقامة أربع أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500م، وفي الشوط الأول تصدرت «الشاهينية» لـ شطيط سعيد بالعامري، بزمن وقدره 2:43:40، والشوط الثاني «شاهين» لـ شطيط سعيد بالعامري، بزمن وقدره 2:38:16، الشوط 3 الثالث «هملولة» لـ محمد عبدالله بن شميل الكتبي، بتوقيت وقدره 2:40:24، الشوط الرابع «شاهين» لـ شطيط سعيد بالعامري، بزمن وقدره 2:42:68.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن أن ميدان الذيد لسباقات الهجن يحتضن صباح الأحد من كل أسبوع، منافسات سباقات لسن الفطامين، والتي جاءت بمكرمة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك لحرصه الشديد في المحافظة على الرياضات التراثية باعتبارها موروثاً شعبياً عريقاً يربط الحاضر بالماضي، وترسخ العادات والتقاليد والقيم في نفوس أبناء جيل الشباب.