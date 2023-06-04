مدرب اتحاد الجزائر «أسعد رجل في العالم»!

الجزائر (د ب أ)

لم يخف عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لنادي اتحاد الجزائر لكرة القدم سعادته الكبيرة بقيادة الفريق لأول تتويج قاري في تاريخه، عقب إحرازه لقب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية» على حساب ضيفه يانج أفريكانز التنزاني، مساء أمس.

وخسر اتحاد الجزائر مباراة العودة التي أقيمت على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية بهدف دون رد، بعدما فاز ذهاباً 2-1، وقال بن شيخة، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «أنا اليوم أسعد رجل في العالم، سعيد جداً لأنه ثاني تتويج قاري لي في بضعة شهور، بعدما فزت بكأس السوبر الأفريقي في سبتمبر الماضي مع نهضة بركان المغربي، هذا فضل من الله».

وأضاف: «الحمد لله الذي سخرنا لكتابة تاريخ فريق كبير، الفضل يعود أيضاً للجمهور الذي وقف معنا رغم تخلفنا في النتيجة في بداية المباراة، وكان دافعاً قوياً لنا للصمود والمقاومة وساعدنا على تسيير النتيجة حتى النهاية».

واعترف ابن شيخة، بأن اتحاد الجزائر بدأ المباراة بشكل سيئ جداً بسبب الضغط ونقص خبرة اللاعبين، مما اضطره إلى تغيير الرسم التكتيكي من 4 -1- 4 -1، إلى 4 -4 - 2، وإعادة تنظيم خط الوسط بإجراء بعض التبديلات من أجل التعامل مع طريقة لعب المنافس.

واستطرد: «لم أعرف فريقي نتيجة أمور كثيرة كالضغط وتسيير المباراة، وتضييع ضربة جزاء والتعامل مع الدقائق الأخيرة، لو كان بمقدوري الدفع بـ5 مدافعين جدد لقمت بذلك، لكن هذا لا ينقص أبداً من أحقية تتويجنا بالكأس بالنظر لأدائنا في المباريات الـ12 التي سبقت مباراة التتويج، من أجل هذا الهدف، فرطنا في الدوري المحلي، حيث كان بإمكاننا أن نكون اليوم في المركز الثاني».

كما أكد ان اتحاد الجزائر بتتويجه بلقب كأس الكونفيدرالية يكون قد اجتاز مرحلة رغم أن لاعبين كبار مروا على هذا الفريق دون أن ينجحوا في ذلك، كاشفاً أن هدفه القادم هو السوبر الأفريقي.