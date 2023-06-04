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جوارديولا: السيتي يستحق «الأبطال»

جوارديولا: السيتي يستحق «الأبطال»
4 يونيو 2023 09:30

لندن(د ب أ)
طالب الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لاعبيه بتعزيز حضورهم من خلال الفوز بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزهم بكأس الاتحاد الإنجليزي. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن مانشستر سيتي حقق الثنائية المحلية للمرة الثانية تحت قيادة جوارديولا، وذلك بعد الفوز على غريمه التقليدي وجاره اللدود مانشستر يونايتد 2 /1، في ملعب ويمبلي. 

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وسجل الألماني إلكاي جوندوجان الهدفين، ومنهم هدف رائع من تسديدة قوية بعد 12 ثانية فقط، وهو الهدف الأسرع في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. 

ورغم ذلك فإن الفريق ورغم نجاحه الكبير في السنوات الأخيرة، والذي تضمن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات ولقب كأس الرابطة أربع مرات، فإن لقب دوري أبطال أوروبا لا يزال غائباً عن خزائن الفريق. وسيكون لدى سيتي فرصة تحقيق الثلاثية التاريخية، وذلك حينما يواجه إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل في نهائي البطولة في مدينة اسطنبول التركية.
وقال جوارديولا: "الجميع يعلم، لقد قدمنا مواسم رائعة، فزنا بالدوري خمس مرات وكأس الاتحاد مرتين وكأس الرابطة، لكننا بحاجة للفوز بدوري أبطال أوروبا، لأن هذا الفريق يستحق التقدير". وأضاف: "علينا الاعتراف بذلك، من دون دوري الأبطال، نحن رائعون وهذا أمر جيد، لكننا نفتقد لشيء ما علينا فعله".
وتابع مدرب سيتي: نحن على بعد مباراة واحدة، أود القول أن ذلك رائع ومثير أننا في ثلاثة أعوام وصلنا للنهائي مرتين وقبل النهائي مرة واحدة في دوري الأبطال".

جوارديولا
دوري أبطال أوروبا
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مانشستر يونايتد
إنترميلان
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