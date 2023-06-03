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الهلال يُعلن رحيل دياز

الهلال يُعلن رحيل دياز
4 يونيو 2023 02:17

الرياض(أ ف ب) 

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أعلن نادي الهلال السعودي، رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز الذي سبق أن غادر البلاد منتصف مايو الماضي، للوقوف إلى جانب عائلته التي تعرّضت لحادث مروري.
ونشر الهلال عبر حسابه على تويتر صورة لدياز مرفقة بتعليق بالإنجليزية "شكراً رامون وإيميليانو على كل شيء".
وكان إيميليانو، نجل دياز، استلم مهمة الإشراف على نادي العاصمة بدلاً من والده في فترة غيابه.
وكان الهلال أنقذ موسمه بفوزه بلقب كأس الملك على حساب الوحدة بركلات الترجيح، بعد فقدانه لقب دوري أبطال آسيا بالخسارة أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، واحتلاله المركز الثالث في الدوري المحلي راهناً بفارق كبير عن الاتحاد المتصدر.
والشهر الماضي، ودّع دياز الذي ينتهي عقده مع النادي في يونيو الحالي، اللاعبين وكتب رسالة للجماهير الهلالية في حسابه على موقع إنستجرام: "جئت إلى هنا لأواجه تحدياً احترافياً وأصبح جزءاً من حياتي. شعرت دوماً أن هذه المجموعة من اللاعبين بمثابة أطفالي، لذا أشكركم على كل اللحظات التي أمضيناها سوياً".
تابع المهاجم الدولي السابق في رسالته الوداعية: "سأحمل في قلبي وإلى الأبد المعاملة التي تلقيتها من أبناء هذا البلد".
وقاد دياز "63 عاماً" الهلال لفترتين، الأولى بين 2016 و2018 والثانية بدءًا من 2022، أحرز خلالهما لقب الدوري مرتين وحلّ وصيفاً في دوري أبطال آسيا مرتين، وبلغ نهائي مونديال الأندية الأخير أمام ريال مدريد الإسباني.

الهلال
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