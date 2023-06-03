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لايبزج يتوج بكأس ألمانيا

لايبزج يتوج بكأس ألمانيا
4 يونيو 2023 02:10

برلين(د ب أ)

توج فريق لايبزج بكأس ألمانيا لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت 2 /صفر في المباراة النهائية.
وودع المهاجم الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو فريقه لايبزج بأفضل طريقة ممكنة، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 71، ثم أضاف زميله المجري دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثاني في الدقيقة 85.
وأصبح نكونكو على أعتاب الانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي، بعد أن اقتسم صدارة هدافي "البوندسليجا" مع نيكلاس فولكروج مهاجم فيردر بريمن برصيد 16 هدفاً لكل منهما. 

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وأنهى لايبزج مشواره في الدوري الألماني في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونيخ البطل وبروسيا دورتموند الوصيف. وضمن لايبزج المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

لايبزج
كأس ألمانيا
آينتراخت فرانكفورت
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند
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