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الرياضي

سان جيرمان يعلن نهاية «المغامرة ميسي»

سان جيرمان يعلن نهاية «المغامرة ميسي»
3 يونيو 2023 22:32

باريس (رويترز)

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قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إن ليونيل ميسي سيرحل بنهاية الموسم بعد عامين مع الفريق.
ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه كليرمون في ختام الدوري في وقت لاحق من اليوم.
وأضاف النادي في بيان «بعد موسمين في العاصمة الفرنسية تنتهي مغامرة ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بختام موسم 2022-2023».
وزادت التكهنات بشأن مستقبل ميسي في النادي الفرنسي في الأسابيع الأخيرة، وأبلغ مصدر مقرب من قائد الأرجنتين «رويترز»، إنه تلقى عرضاً من الهلال السعودي بدءاً من الموسم المقبل.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن الهلال يرغب في الإعلان عن التعاقد مع ميسي يوم الثلاثاء المقبل.
وعرض الهلال نحو 400 مليون يورو في الموسم لضم اللاعب الأرجنتيني، الذي يشغل منصب سفير السياحة السعودية منذ العام الماضي.
كما ربطت تقارير إعلامية بعودة ميسي إلى برشلونة، بالإضافة إلى احتمال انتقاله إلى إنتر ميامي الأميركي.
وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان في بيان النادي: «أود شكر ليونيل ميسي على موسميه في باريس. كان من الرائع رؤية اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات باللونين الأزرق والأحمر في بارك دي برينس والفوز بلقب الدوري في مناسبتين متتاليتين وإلهام الشبان في نادينا.
ما قدمه لباريس سان جيرمان والدوري الفرنسي لا يمكن التقليل من شأنه، ونتمنى لليونيل وعائلته التوفيق في المستقبل».
وأحرز ميسي 21 هدفاً وصنع 20 هدفاً مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة في موسميه في الفريق، ولم يستطع قيادته لعبور دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

ميسي
باريس سان جيرمان
الهلال السعودي
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