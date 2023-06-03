كأس نائب رئيس الدولة.. «أجواء حماسية» في «التأهيلية»

دبي (الاتحاد)

شهدت انطلاقة بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، منافسات قوية على الصالة الرياضية بنادي شباب الأهلي وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء حماسية استثنائية.

وانطلقت البطولة بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة «الأشبال تحت 14 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، والشباب تحت 18 سنة، والكبار» من أندية وأكاديميات بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، وشباب الأهلي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأدما، ويو أف سي جيم، وبالمز الرياضية، والإمارات، وA.F.N.T، وكوماندو جروب.

وشهدت الجولة التأهيلية ندّية عالية بين الأندية المشاركة، حيث أبدى اللاعبون تصميماً كبيراً على الفوز، وضمان التأهل للدور النهائي والوقوف على منصة تتويج البطولة، التي تفوق قيمة جوائزها مليون درهم.

وأثنى يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، على المشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات في منافسات البطولة، وحرصها على إشراك أكبر عددٍ من اللاعبين في فئاتها المختلفة، بما فيها الأكاديميات التي تشارك للمرة الأولى في هذا الاستحقاق المهم، مؤكداً أن دور الأندية والأكاديميات يتكامل مع دور الاتحاد في ترسيخ ريادة الدولة العالمية على صعيد الرياضة.

وأشاد البطران بجهود نادي شباب الأهلي دبي في المساهمة بتنظيم هذه البطولة، وإخراجها بالمظهر الذي يليق بالاسم الغالي الذي تحمله، وتوفير بيئة مثالية تعزز التنافس بين الأندية والأكاديميات، مشدداً على أن البطولة ولدت قوية، وتواصل دورها في صقل المواهب وصناعة الأبطال القادرين على تعزيز المشهد الريادي لرياضة الجو جيتسو الإماراتية.

وتابع البطران: «توفر البطولة محطة مهمة للأندية والأكاديميات على صعيد اختبار اللاعبين وقياس مؤشر تطورهم، خصوصاً أنها تقام بنظام الحزام المفتوح، وهو النظام ذاته المتبع في عدد من أهم البطولات العالمية، وتساهم أيضاً في إعداد لاعبي المنتخب الوطني بدنياً وذهنياً، واختبار جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها بطولة العالم للجو جيتسو في منغوليا في شهر يوليو المقبل».

وأكّد ثاني ماجد بن سليمان مدير الألعاب القتالية في نادي شباب الأهلي، أنّ إدارة النادي تتّبع خطة استراتيجية للنهوض بالرياضات القتالية، وعلى رأسها رياضة الجو جيتسو، وتأسيس قاعدة راسخة لإنتاج الأبطال والمواهب.

وقال بن سليمان: «تمثل البطولة أولوية للأندية، وبدأنا في نادي شباب الأهلي نجني بعض الثمار لاستراتيجيتنا بعيدة المدى التي تتمثل بالتركيز على الفئات السنية الصغيرة، حيث نشارك في فئتي تحت 14، و16 عاماً، ونجح أشبالنا في الوصول إلى ثلاثة نهائيات في منافسات اليوم».

وأضاف: «نراهن على المراحل السنية الفتيّة، لا سيما فئة تحت 14 عاماً، باعتبارها عماد المستقبل، ويسخّر النادي كل الإمكانات لتحقيق هذا الهدف، مع الاستفادة من البيئة النموذجية التي يوفرها الاتحاد والبطولات القوية التي ينظمها».

اختبار حقيقي

أكد البرازيلي بابلو مانتوفاني مدرب نادي بني ياس، أن النادي لا يهدف فقط إلى المحافظة على لقب فئتي الكبار والشباب فقط، بل يطمح إلى إضافة لقب فئتي الناشئين والأشبال إلى خزائنه.

وأضاف: «عملنا بجد خلال المرحلة الماضية للاستثمار في فئة الأشبال تحت 14 عاماً، وتعتبر هذه الفئة من الفئات المستحدثة للكثير من الأندية ولا يملك أفرادها من هذه الفئة السنية التجربة في خوض بطولات من هذا المستوى؛ لذا تمثل بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو اختباراً حقيقياً يمكّننا من تقييم نتائج عملنا، والبناء عليها في المستقبل».

منافسة قوية

أبدى اللاعب خالد الشحي لاعب نادي العين فئة الكبار سعادته بالصعود إلى النهائي، والمساهمة في تعزيز حظوظ الفريق بتحقيق لقب الكبار.

وأضاف: «تتمتع بطولة كأس نائب رئيس الدولة بكافة المواصفات التي تتميز بها أكبر البطولات الدولية، كونها تجمع مجموعة من أبرز اللاعبين الذين يشاركون في المنافسات العالمية، وبالتالي تنتج منافسات قوية تجعل من التنبؤ بالفائزين مهمة صعبة للغاية؛ لأن جميع الأندية تنافس بنديّة عالية للفوز باللقب».

وقال الشحي: «تمثل البطولة محطة مهمة لنا قبل الانضمام إلى المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني في إطار التحضيرات لبطولة العالم في منغوليا، حيث تنتظرنا مهمة الحفاظ على لقب بطولة العالم».

انتزاع اللقب

أكد محمد السويدي لاعب نادي بني ياس، أن كل الأندية تجتهد وتضع إمكاناتها كافة للفوز بلقب كأس نائب رئيس الدولة، مؤكداً أن نادي بني ياس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالألقاب المحلية، وسنحرص على انتزاع لقب الفئات الأربع في هذه البطولة.

وأضاف: «المنافسة في البطولة تزداد صعوبة نسخة بعد أخرى، واستعدادات الأندية والأكاديميات تواكب تطلعاتها لتحقيق اللقب لذلك ندرك بأن مهمتنا تستوجب المزيد من العمل، ولاعبي بني ياس اعتادوا هذه التحديات، ويملكون القدرة على تجاوزها».