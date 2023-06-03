«دولية دبي للشطرنج» تنتظر «البطل 23»

دبي (الاتحاد)

يُسدل الستار، مساء اليوم، على النسخة الثالثة والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة سنوياً منذ عام 1999، وتُقام منافسات الجولة التاسعة والأخيرة في الفترة الصباحية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في الفترة المسائية، وقام النادي بدعوة ضيوف الحفل من مختلف الأندية والمؤسسات الرياضية.

وسقط متصدر البطولة وحامل اللقب الهندي أرافيند شيتامبرام في فخ التعادل في مواجهته أمام الروسي ماكسيم ماتلاكوف، وعلى الطاولة الثانية تمكن المصنف الأول في البطولة الصيني يو يانجي من الظفر بنقطة المباراة أمام الأرميني شانت سارجسيان.

وفي بقية مواجهات الطاولات الأولى تعادل الهندي أرجون أريجايسي مع الإيراني أمين طبطبائي بالاتفاق، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الأوزبكي جافوخير سينداروف أمام لاعبنا سالم عبدالرحمن، وعلى الطاولة الخامسة تمكن الروسي فولودار مورزين من هزيمة الأميركي هانس نيمان.

وفي نتائج اللاعبين العرب، فاز المصري أدهم فوزي على الأسترالي البرت وينكلمان، وخسر سعيد إسحاق من الأميركي تيجلون برايس، وتعادل المغربي الدولي محمد تيسير أمام الجورجي كاشفارا نيكولزي، وفاز الأردني أحمد الخطيب على الهندي باندا سابميت.

ويتصدر البطولة المصنف الأول الصيني يو يانجي وحامل اللقب الهندي أرافيند شيتامبارام برصيد 5.5 نقاط، يليهما في الترتيب 5 لاعبين برصيد 5 نقاط هم الإيراني محمد أمين طبطبائي، والأوزبكي جافوخير سينداروف، والهندي أرجون إريجايسي والروسي ماكسيم ماتلاكوف ومواطنه فولودار مورزين.

ويتصدر البطولة الروسي ماكسيم جافريلوف والفلبيني برايل أليرانو برصيد 6 نقاط، وخلفهما خمسة لاعبين برصيد 5.5 هم الألماني إديز كوشاك والمصري جورج كيفين والروسية الكسندرا زريبيتسوفا والهندي جافير ماهيندرو والأرميني أراكليان مانفل.