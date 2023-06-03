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«الجودو» يطارد «الذهب» في «الجائزة الكبرى» اليوم

«الجودو» يطارد «الذهب» في «الجائزة الكبرى» اليوم
4 يونيو 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

توج منتخبنا الأول للجودو بالميدالية البرونزية، في افتتاح بطولة الجائزة الكبرى للجودو، التي تختتم منافساتها اليوم بقاعة قصر التنس بمدينة دوشانبي عاصمة طاجيكستان، والتي شهدت مشاركة 315 لاعباً ولاعبة من 40 دولة، من بينها 4 دول عربية، تتمثل في منتخب الإمارات، الذي تأتي مشاركته ضمن برنامج مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024، بجانب منتخبات البحرين، المغرب والجزائر، وتبلغ قيمة الجوائز النقدية للبطولة 100 ألف يورو.

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ومع ختام اليوم الأول، تقف 3 منتخبات في صدارة الترتيب العام برصيد ذهبية واحدة، وهي منتخبات طاجيكستان وأوزبكستان وسلوفينيا، بينما احتل منتخبنا المركز الأول على مستوى الدول العربية المشاركة، والسابع في الترتيب العام برصيد الميدالية البرونزية التي حققتها اللاعبة بشرات في وزن تحت 52 كجم للسيدات، والمركز الخامس في وزن تحت 57 كجم للسيدات للاعبة باتسو في الترتيب العام لميداليات هذا الوزن.
وافتتحت البطولة رسمياً، مساء أمس الأول، وسط حضور كبير من عشاق اللعبة، وتشهد جولة اليوم الختامية منافسات الوزن الثقيل، الذي يشهد مشاركة لاعبنا أرام، الذي يقابل في منافسات (وزن تحت 90 كجم)، اللاعب البحريني ماريف سليم، فيما يلعب لاعبنا معروف في (وزن فوق 100 كجم) مع بطل طاجيكستان رحمان منصور.
يذكر أن بعثة منتخبنا في تلك البطولة يرأسها ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، ويشرف على تدريب المنتخب اللاعب الدولي السابق فيكتور.
وفي اتصال هاتفي، هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بعثة منتخبنا على المستوى المتميز في منافسات الوزن الخفيف في اليوم الأول لبطولة طاجيكستان، وذلك ضمن مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024، مؤكداً وجود طموحات كبيرة للجودو الإماراتي في الحدث العالمي العام المقبل، كما حدث عند المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو التاريخي.

الجودو
طاجيكستان
الإمارات
بطولة الجائزة الكبرى للجودو
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