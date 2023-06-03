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الرياضي

11 لاعباً ولاعبة يمثلون «القوس والسهم» في «الآسيوية»

11 لاعباً ولاعبة يمثلون «القوس والسهم» في «الآسيوية»
4 يونيو 2023 01:17

الشارقة (وام) 

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب القوس والسهم قائمة الفريق للمشاركة في البطولة الآسيوية، التي تُقام في سنغافورة من 3 إلى 11 يونيو الجاري، حيث وقع الاختيار على 11 لاعباً هم: عبدالله عبيد الكتبي وسلطان الكتبي «نادي المدام»، وناصر عبيد السدراني «نادي الفجيرة للفنون القتالية»، ومحمد مبارك صالح «نادي الشارقة الرياضي»، وفاطمة محمد راشد، ومها عبدالرحيم الحوسني وحصة يعقوب الحوسني، وآمنة يوسف العوضي وروضة يوسف العوضي «نادي سيدات الشارقة»، ويوسف حسن الحوسني، وجمانة النجار «نادي دبي آرشر».
وتترأس البعثة التي توجهت إلى سنغافورة الدكتورة نورا المرزوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة لجنة رياضة المرأة، كما تضم محمد راشد مدير المنتخب، والبريطاني مايكل بيرت مدرب المنتخب.
وقالت الدكتورة المرزوقي: إن المشاركات الخارجية تساهم في صقل خبرات عناصر المنتخب، وتعزيز قدراتهم، واكتساب الخبرات الكبيرة، بالاحتكاك مع منتخبات عالمية.
وأشارت إلى أن النتائج الإيجابية على المستويين العربي والدولي، تعكس الجهود التي بذلت، ضمن استراتيجية الاتحاد التي تستهدف جودة المنتخبات الوطنية.
وأشاد مايكل بيرت بالتجاوب الكبير من اللاعبين واللاعبات في الاختبارات الوطنية مؤخراً، وحرصهم على تنفيذ التوجيهات الخاصة بالاستعداد للبطولة الآسيوية.

اتحاد القوس والسهم
سنغافورة
سلطان الكتبي
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