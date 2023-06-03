7 مواهب «مواطنة» في صدارة هدافي «دوريات 2022-2023»

معتصم عبدالله (دبي)

فرض 7 من المواهب الصاعدة للاعبين المواطنين، أفضليتهم في سباق الهدافين في مسابقات الدوري لموسم 2022 - 2023، بعدما توجوا بـ «الحذاء الذهبي» لدوريات (الشباب تحت 18، الأشبال تحت 15 في الفئتين «أ» و«ب»، الأشبال تحت 14 «ب»، الأشبال تحت 13 «ب»، والأشبال تحت 12«أ» و«ب»).

وشهد الموسم المنصرم إقامة 20 مسابقة على صعيد منافسات الدوري بداية من دوري أدنوك للمحترفين ودوري المحترفين تحت 21 عاماً، وصولاً لدوري الأشبال تحت 11 عاماً، خلافاً لمسابقات الكؤوس تحت إشراف وتنظيم اتحاد الكرة ورابطة المحترفين على التوالي.

في الوقت الذي سيطر فيه اللاعبون الأجانب وفئات المقيمين والمواليد، على منافسات الدوري في مسابقات الأعمار الأكبر سناً، شهدت مسابقات دوريات المراحل السنية ظهوراً لافتاً للمواهب الشابة على صعيد اللاعبين المواطنين.

وتوج عيد الحمادي لاعب العين بلقب هداف دوري الشباب تحت 18 عاماً، برصيد 30 هدفاً أسهمت بشكل فعال في تتويج «شباب الزعيم» بلقب الدوري برصيد 87 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه الوحدة «الوصيف».

وسيطر المواطنون على لقب هداف فئة تحت 15 عاماً، بعدما توج هزاع فيصل نجل فيصل علي نجم العين السابق بلقب هداف دوري الأشبال تحت 15 «أ»، برصيد 17 هدفاً، فيما نال محمد يوسف عبدالله مهاجم الفجيرة لقب هداف دوري الأشبال تحت 15 عاماً «ب» برصيد 21 هدفاً.

وحسم محمد حسن مهاجم «الصقور» الشاب لقب هداف دوري الأشبال تحت 14 عاماً «ب»، بالتزامن مع تتويج فريقه بدرع الدوري برصيد 51 نقطة، وسجل المهاجم الواعد لـ«الصقور» 40 هدفاً في 18 مباراة لفريقه في الدوري.

ومنحت الأهداف الـ50 لعبدالعزيز الكعبي مهاجم مصفوت، لقب هداف دوري الأشبال تحت 13 عاماً «ب»، فيما حسم الثنائي سعيد الشامسي لاعب العين لقب هداف دوري الأشبال تحت 12 عاماً «أ» برصيد 39 هدفاً، وأحمد الظنحاني لاعب دبا لقب هداف دوري الأشبال تحت 12 عاماً «ب» برصيد 30 هدفاً.

مبخوت وراشد والكاس الأبرز

شهد سباق المنافسة على جوائز «الحذاء الذهبي» لهدافي مسابقات الدوري في الموسم المنصرم 2022-2023، استمرار تألق مجموعة من اللاعبين المواطنين بقيادة علي مبخوت مهاجم الجزيرة والهداف التاريخي لدورينا، بعدما احتل وصافة هدافي دوري أدنوك للمحترفين، برصيد 27 هدفاً بفارق هدف خلف لابا مهاجم العين المتوج باللقب، فيما أسهمت خبرة راشد عيسى قائد حتا في حسم فريقه للقب دوري الأولى وحصوله على لقب هداف المواطنين برصيد 11 هدفاً، بدوره سجل مايد سعيد الكاس مهاجم الشارقة 14 هدفاً في صدارة الهدافين المواطنين لدوري تحت 21.

العين 5 نجوم

حصد نجوم العين 5 ألقاب فردية في سباق هدافي الدوريات لموسم 2022-2023، بقيادة التوجولي المتألق لابا كودجو هداف دوري أدنوك للمحترفين برصيد 28 هدفاً، وضمت القائمة عيد الحمادي هداف دوري الشباب 18 عاماً، وهزاع فيصل هداف دوري الأشبال 15 عاماً «أ»، وسعيد الشامسي هداف دوري الأشبال تحت 12 عاماً «أ»، إضافة إلى الشبل العيناوي آدم بوقرة مواليد الدولة وهداف دوري الأشبال تحت 11 عاماً «أ» برصيد 62 هدفاً أمام زميله شاهين عوض النعيمي «الوصيف» برصيد 59 هدفاً.