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برشلونة بطل سيدات أوروبا

برشلونة بطل سيدات أوروبا
3 يونيو 2023 21:44

أمستردام (د ب أ)
قلب برشلونة الإسباني تأخره بهدفين إلى فوز مثير 3/2 على فولفسبورج الألماني اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في آيندهوفن الهولندية. 

وحصد برشلونة لقبه الثاني في البطولة القارية بعد أن فاز بأول ألقابه في 2021، قبل أن يخسر المباراة النهائية للبطولة العام الماضي على يد أولمبيك ليون الفرنسي. 

وتقدمت البولندية إيفا بايور بهدف لفولفسبورج بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة عبر تسديدة قوية. 

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وأضافت ألكسندرا بوب الهدف الثاني لفولفسبورج في الدقيقة 37 من ضربة رأس، مستغلة تمريرة بايور. 

ولكن باتريشيا جوتيريز ردت بهدفين لبرشلونة خلال الدقائق الأولى للشوط الثاني، ثم أحرزت فريدولينا رولفو، لاعبة فولفسبورج السابقة، الهدف الثالث في الدقيقة 70.

برشلونة
فولفسبورج
دوري أبطال أوروبا
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