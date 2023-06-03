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لوريس يدرس مستقبله مع توتنهام

لوريس يدرس مستقبله مع توتنهام
3 يونيو 2023 21:36

لندن(د ب أ)
اعترف الفرنسي هوجو لوريس، قائد فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، برغبته في فعل أشياء أخرى، مشيراً إلى أنه يفكر في الشكل الذي ستكون عليه الحياة بعيداً عن النادي اللندني، فيما وصفه بـ"نهاية حقبة". وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الحارس الدولي الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما، قرر الاعتزال الدولي في يناير الماضي، وذلك بعد عام من توقيعه على تمديد عقده مع توتنهام، والذي سيبقيه في الفريق حتى نهاية الموسم المقبل. 

ورغم ذلك فإن تكهنات عدة أثيرت حول رحيل الحارس الفرنسي وأنه بالفعل لعب مباراته الأخيرة مع الفريق الذي انضم إليه في عام 2012، وذلك خلال مواجهة نيوكاسل في أبريل الماضي. 

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وقال لوريس في تصريحات لصحيفة "نيس ماتان" الفرنسية: "نحن وصلنا للحظة مهمة، سواء بالنسبة للنادي أو بالنسبة لي، إنها نهاية عصر، لدي رغبة في أشياء أخرى، سأتعامل مع نفسي بهدوء وسأدرس ما يمكن فعله". وأضاف: "لكنني لا أنسى أن هناك عاماً متبقياً في عقدي مع توتنهام وفي كرة القدم من الصعب توقع ما سيحدث". 

وتابع لوريس: "المهم في الوقت الحالي هو التعافي من الإصابة، أنا في إجازة حالياً لكنني سأواصل الحديث والتدرب، هدفي هو العودة في يوليو، ثم سنرى ما يخبئه المستقبل لي". 

 

هوجو لوريس
توتنهام
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